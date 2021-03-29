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Статистика коронавируса на 29 марта: за сутки 178 летальных случаев

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пандемия коронавируса
Фото: Слово и дело

За последнюю неделю от коронавируса умирали 288 украинцев в день. Это на 53 больше, чем неделей ранее.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 8346 новых случаев заболевания COVID-19. Официальные данные статистики опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.

За прошедшие сутки в Украине:  

  • госпитализировали — 3129 человек;
  • летальных случаев — 178;
  • выздоровели — 2875 человек;

Среди заболевших COVID-19 зарегистрировали у 140 медицинских работников и 344 детей. Кроме того, за сутки провели 39 732 тестирований: методом ПЦР — 24 404, методом ИФА — 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 9697.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 1 652 409 лиц;
  • выздоровели — 1 303 500 лиц;
  • летальных исходов — 32 132;
  • провели ПЦР-тестов — 8 007 427.
Фото: Facebook / Максим Степанов

Наибольшее количество новых случаев заболевания на COVID-19 зафиксировали во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

Количество заболевших по всем регионам:

  • г. Киев — 402 случая;
  • Винницкая область — 365 случаев;
  • Волынская область — 223 случая;
  • Днепропетровская область — 647 случаев;
  • Донецкая область — 175 случаев;
  • Житомирская область — 567 случаев;
  • Закарпатская — 201 случай;
  • Запорожская область — 136 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 226 случаев;
  • Киевская область — 518 случаев;
  • Кировоградская область — 59 случаев;
  • Луганская область — 29 случаев;
  • Львовская область — 820 случаев;
  • Николаевская область — 243 случая;
  • Одесская область — 658 случаев;
  • Полтавская область — 154 случая;
  • Ровенская область — 139 случаев;
  • Сумская область — 326 случаев;
  • Тернопольская область — 390 случаев;
  • Харьковская область — 664 случая;
  • Херсонская область — 145 случаев;
  • Хмельницкая область — 428 случаев;
  • Черкасская область — 392 случая;
  • Черновицкая область — 298 случая;
  • Черниговская область — 147 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по данным НАН Украины число новых случаев COVID-19 удваивается каждые три недели. К апрелю ежедневный прирост может быть до 20 тысяч случаев.

27 марта Минздрав сократил количество "красных" регионов до 10, убрав из нее Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую области.