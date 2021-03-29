Статистика коронавируса на 29 марта: за сутки 178 летальных случаев
За последнюю неделю от коронавируса умирали 288 украинцев в день. Это на 53 больше, чем неделей ранее.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 8346 новых случаев заболевания COVID-19. Официальные данные статистики опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбуке.
За прошедшие сутки в Украине:
- госпитализировали — 3129 человек;
- летальных случаев — 178;
- выздоровели — 2875 человек;
Среди заболевших COVID-19 зарегистрировали у 140 медицинских работников и 344 детей. Кроме того, за сутки провели 39 732 тестирований: методом ПЦР — 24 404, методом ИФА — 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 9697.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 1 652 409 лиц;
- выздоровели — 1 303 500 лиц;
- летальных исходов — 32 132;
- провели ПЦР-тестов — 8 007 427.
Наибольшее количество новых случаев заболевания на COVID-19 зафиксировали во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.
Количество заболевших по всем регионам:
- г. Киев — 402 случая;
- Винницкая область — 365 случаев;
- Волынская область — 223 случая;
- Днепропетровская область — 647 случаев;
- Донецкая область — 175 случаев;
- Житомирская область — 567 случаев;
- Закарпатская — 201 случай;
- Запорожская область — 136 случаев;
- Ивано-Франковская область — 226 случаев;
- Киевская область — 518 случаев;
- Кировоградская область — 59 случаев;
- Луганская область — 29 случаев;
- Львовская область — 820 случаев;
- Николаевская область — 243 случая;
- Одесская область — 658 случаев;
- Полтавская область — 154 случая;
- Ровенская область — 139 случаев;
- Сумская область — 326 случаев;
- Тернопольская область — 390 случаев;
- Харьковская область — 664 случая;
- Херсонская область — 145 случаев;
- Хмельницкая область — 428 случаев;
- Черкасская область — 392 случая;
- Черновицкая область — 298 случая;
- Черниговская область — 147 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по данным НАН Украины число новых случаев COVID-19 удваивается каждые три недели. К апрелю ежедневный прирост может быть до 20 тысяч случаев.
27 марта Минздрав сократил количество "красных" регионов до 10, убрав из нее Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую области.