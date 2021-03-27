Локдаун отменяется: Минздрав сократил количество "красных" регионов до 10

До этого глава Минздрава Максим Степанов утверждал, что локдаун в Украине могут ввести на фоне "покраснения" большинства регионов.

Министерство здравоохранения Украины исключило из "красной" зоны Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую области, тем самым сократив количество областей с наибольшим распространением COVID-19 с 13 до 10.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.

Так, теперь в красную зону входят 9 областей и Киев:

Киев

Житомирская обл.,

Закарпатская обл,

Ивано-Франковская обл,

Киевская обл,

Львовская обл,

Николаевская обл,

Одесская обл,

Сумская обл,

Черновицкая обл.

В "оранжевой" зоне находятся:

Винницкая обл,

Волынская обл,

Днепропетровская обл,

Донецкая обл,

Запорожская обл,

Кировоградская обл,

Луганская обл,

Полтавская обл,

Тернопольская обл,

Харьковская обл,

Ровенская обл,

Черкасская обл,

Черниговская обл,

Хмельницкая обл.

Единственным регионом, который находится в "желтой" зоне, является Херсонская область.

В "красной" зоне запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалам, рынкам. Разрешается работать банкам, аптекам, заправкам, ветеринарным и продовольственным магазинам.

Примечательно, что ранее глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял, что в Украине могут ввести общенациональный локдаун, если более половины (13) регионов станут "красными".

Глава Минздрава Максим Степанов также утверждал, что локдаун в Украине могут ввести на фоне "покраснения" большинства регионов.

Таким образом, на данный момент условия для введения локдауна по всей стране отсутствуют.

Отметим, министр Кабинета министров Олег Немчинов написал на своем канале в Telegram о том, что сегодня, 27 марта 2012 года, состоялось внеочередное заседание Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), в ходе которого было принято решение установить в Черниговской области "красный" уровень эпидопасности и ввести в регионе соответствующие ограничения. Решение вступает в силу с 00:00 29 марта (полночь с воскресенья на понедельник).

Напомним, 26 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться, то власти могут ввести в стране новый новый локдаун и остановить транспорт.