Локдаун скасовується: МОЗ скоротило кількість "червоних" регіонів до 10

До цього глава МОЗ Максим Степанов стверджував, що локдаун в Україні можуть ввести на тлі "почервоніння" більшості регіонів.

Міністерство охорони здоров'я України виключило з "червоної" зони Рівненську, Черкаську та Чернігівську області, тим самим скоротивши кількість областей з найбільшим поширенням COVID-19 з 13 до 10.

Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, тепер в червону зону входять 9 областей і Київ:

Київ

Житомирська обл.,

Закарпатська обл,

Івано-Франківська обл,

Київська обл,

Львівська обл,

Миколаївська обл,

Одеська обл,

Сумська обл,

Чернівецька обл.

В "помаранчевій" зоні знаходяться:

Вінницька обл,

Волинська обл,

Дніпропетровська область,

Донецька обл,

Запорізька обл,

Кіровоградська обл,

Луганська обл,

Полтавська обл,

Тернопільська обл,

Харківська обл,

Рівненська обл,

Черкаська обл,

Чернігівська обл,

Хмельницька обл.

Єдиним регіоном, який знаходиться в "жовтій" зоні, є Херсонська область.

У "червоній" зоні заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, установам освіти (крім дитячих садів і перших класів в школах), спортзалам, ринкам. Дозволяється працювати банкам, аптекам, заправкам, ветеринарним і продовольчим магазинам.

Примітно, що раніше глава Комітету ВРУ з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявляв, що в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун, якщо більше половини (13) регіонів стануть "червоними".

Глава МОЗ Максим Степанов також стверджував, що локдаун в Україні можуть ввести на тлі "почервоніння" більшості регіонів.

Таким чином, на даний момент умови для введення локдауна по всій країні відсутні.

Відзначимо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов написав на своєму каналі в Telegram про те, що сьогодні, 27 березня 2012 року, відбулося позачергове засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), в ході якого було прийнято рішення встановити в Чернігівській області "червоний" рівень епідопасності і ввести в регіоні відповідні обмеження. Рішення вступає в силу з 00:00 29 березня (опівночі з неділі на понеділок).

Нагадаємо, 26 березня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що якщо ситуація з коронавірусів в Україні буде погіршуватися, то влада може ввести в країні новий новий локдаун і зупинити транспорт.