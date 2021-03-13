Усиление карантина в Украине возможно, если 13 областей "покраснеют", –Радуцкий

Еще одной причиной возвращения локдауна, по его словам, может стать заполненность более 70% больничных коек.

Украина может вернуться к общенациональному карантину, если более половины областей страны станут "красными", или если заполненность койко-мест в больницах будет превышать 70%.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Он отметил, что новые карантинные запреты не предусмотрены, только вероятный возврат к старым.

Кроме того, по данным Радуцкого, темпы вакцинации в Украине очень медленные. По его мнению, этому есть несколько причин: антиагитация со стороны украинских политиков, которые публично заявляют, что в страну якобы "го…но завезли", а также фейки России, "которая ведет корпоративную войну с другими производителями".

Радуцкий также поблагодарил нардепа Алексея Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") и главного санитарного врача Виктора Ляшко за то, что они вакцинировались CoviShield, несмотря на критику в адрес препарата, уточнив, что информация о том, что Израиль якобы не признает Covishield – это фейк.

При этом, сам Радуцкий пообещал вакцинироваться в Александровской больнице, когда его семейный врач разрешит ему это сделать.

Отметим, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если в течение марта-апреля в "красную зону" перейдет 13 областей и более, Минздрав поднимет вопрос о введении локдауна.

Напомним, в Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой. Сейчас волна коронавируса характеризуется "супервосприимчивостью и суперраспространением", а также большим количеством тяжелых и летальных случаев коронавируса.