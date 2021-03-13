Посилення карантину в Україні можливо, якщо 13 областей "почервоніють", - Радуцкій

Ще однією причиною повернення до локдауну, за його словами, може стати заповненість більше 70% лікарняних ліжок.

Україна може повернутися до загальнонаціонального карантину, якщо більше половини областей країни стануть "червоними", або якщо заповненість койко-місць в лікарнях буде перевищувати 70%.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Він зазначив, що нові карантинні заборони не передбачені, тільки ймовірне повернення до старих.

Крім того, за даними Радуцького, темпи вакцинації в Україні дуже повільні. На його думку, цьому є кілька причин: антиагітація з боку українських політиків, які публічно заявляють, що в країну нібито "гі … но завезли", а також фейки Росії, "яка веде корпоративну війну з іншими виробниками".

Радуцький також подякував нардепу Олексію Гончаренку (фракція "Європейська солідарність") і головному санітарному лікарю Віктору Ляшку за те, що вони вакцинувалися CoviShield, незважаючи на критику на адресу препарату, уточнивши, що інформація про те, що Ізраїль нібито не визнає Covishield — це фейк .

При цьому, сам Радуцький пообіцяв вакцинуватися в Олександрівській лікарні, коли його сімейний лікар дозволить йому це зробити.

Відзначимо, раніше міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив, що якщо протягом березня-квітня в "червону зону" перейде 13 областей і більш, МОЗ підніме питання про введення локдауну.

Нагадаємо, у Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати національною катастрофою. Зараз хвиля коронавірусу характеризується "суперсприйнятливістю і суперрозповсюдженням", а також великою кількістю важких і летальних випадків коронавірусу.