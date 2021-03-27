В Украине число новых случаев COVID-19 удваивается каждые три недели, – НАН

К началу апреля, по мнению ученых, ежедневный прирост может быть до 20 тысяч случаев. Больше всего заражений ожидается в Винницкой, днепропетровской и Житомирской областях.

В Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация с коронавирусом: темпы распространения новых случаев болезни удваиваются приблизительно каждые три недели.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.

В частности, за неделю в среднем в день выявляли 12 650 новых случаев коронавируса, что примерно на 5 200 случаев больше, чем двумя неделями ранее. При этом выздоравливали в среднем 5 240 человек в день, среднее число летальных случаев – 248, что на 100 больше чем двумя неделями ранее.

"Позитивность по образцам тестов выросла до 34,6% против 31,1% неделю назад, а по случаям болезни – до 28,6% против 25,7% неделю назад. 7-дневный средний объем тестирования превысил 44 тыс. проведенных исследований в день и уступает максимумам прошлого года лишь на 0,5%", – добавили в НАН Украины.

К началу апреля, по мнению ученых, ежедневный прирост может быть до 20 тысяч случаев. Больше всего заражений ожидается в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой области и в Киеве.

Отметим, ранее ведущая научная сотрудница Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины Анна Геращенко заявила, что "британский" штамм коронавируса, обнаруженный в Украине, обладает мутациями, благодаря которым COVID-19 проникает в клетки человека очень стремительно. Всего ученые проверили 17 образцов от пациентов с COVID-19 из Ивано-Франковска и у двух – из Киева. Везде нашлись новые мутации "британского" штамма коронавируса. Сделано это было после того, как на Прикарпатье у больных стали наблюдать тяжелое течение заболевания, и у ученых стояла задача узнать, почему это происходит.

Вместе с тем министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о том, что в Украине возможна полная остановка транспорта, если ситуация с коронавирусом станет критичной.