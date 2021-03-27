В Україні кількість нових випадків COVID-19 подвоюється кожні три тижні, — НАН

На початку квітня, на думку вчених, щоденний приріст може бути до 20 тисяч випадків.

В Україні продовжує погіршуватися епідеміологічна ситуація з коронавірусом: темпи поширення нових випадків хвороби подвоюються приблизно кожні три тижні.

Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України.

Зокрема, за тиждень в середньому в день виявляли 12 650 нових випадків коронавирусу, що приблизно на 5 200 випадків більше, ніж двома тижнями раніше. При цьому видужували в середньому 5 240 осіб в день, середнє число летальних випадків — 248, що на 100 більше, ніж двома тижнями раніше.

"Позитивність за зразками тестів зросла до 34,6% проти 31,1% тиждень тому, а за страховими випадками хвороби — до 28,6% проти 25,7% тиждень тому. 7-денний середній обсяг тестування перевищив 44 тис. проведених досліджень в день і поступається максимумів минулого року лише на 0,5%", — додали в НАН України.

До початку квітня, на думку вчених, щоденний приріст може бути до 20 тисяч випадків. Найбільше заражень очікується у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській, Хмельницькій області та в Києві.

Зазначимо, раніше провідна наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України Ганна Геращенко заявила, що "британський" штам коронавірусу, виявлений в Україні, володіє мутаціями, завдяки яким COVID-19 проникає в клітини людини дуже стрімко. Усього вчені провели секвенування 17 зразків, відібраних у пацієнтів з коронавірусом з Івано-Франківська і у двох інфікованих — з Києва. У всіх зразках вони виявили нові мутації "британського" штаму коронавірусу.

Тим часом міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов попередив про те, що в Україні можлива повна зупинка транспорту, якщо ситуація з коронавірусом стане критичною.