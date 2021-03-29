Статистика коронавірусу станом на 29 березня: за добу 178 летальних випадків

За останній тиждень від коронавірусу вмирали 288 українців на день. Це на 53 більше, ніж тижнем раніше.

За минулу добу в Україні зафіксували 8 346 нових випадків захворювання COVID-19. Офіційні дані статистики опублікував міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

За минулу добу в Україні:

госпіталізували — 3 129 осіб;

летальних випадків — 178;

одужали — 2 875 осіб;

Серед захворілих COVID-19 зареєстрували у 140 медичних працівників та 344 дітей. Крім того, за добу провели 39 732 тестувань: методом ПЛР — 24 404, методом ІФА — 5 631, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 9 697.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 652 409 осіб;

одужали — 1 303 500 осіб;

летальних випадків — 32 132;

провели ПЛР-тестів — 8 007 427.

Фото: Facebook / Максим Степанов

Найбільшу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.

Кількість хворих у всіх регіонах:

м. Київ — 402 випадки;

Вінницька область — 365 випадків;

Волинська область — 223 випадки;

Дніпропетровська область — 647 випадків;

Донецька область — 175 випадків;

Житомирська область — 567 випадків;

Закарпатська область — 201 випадок;

Запорізька область — 136 випадків;

Івано-Франківська область — 226 випадків;

Київська область — 518 випадків;

Кіровоградська область — 59 випадків;

Луганська область — 29 випадків;

Львівська область — 820 випадків;

Миколаївська область — 243 випадки;

Одеська область — 658 випадків;

Полтавська область — 154 випадки;

Рівненська область — 139 випадків;

Сумська область — 326 випадків;

Тернопільська область — 390 випадків;

Харківська область — 664 випадки;

Херсонська область — 145 випадків;

Хмельницька область — 428 випадків;

Черкаська область — 392 випадки;

Чернівецька область — 298 випадків;

Чернігівська область — 147 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Нагадаємо, за даними НАН України кількість нових випадків COVID-19 подвоюється кожні три тижні. До квітня щоденний приріст може бути до 20 тисяч випадків.

27 березня МОЗ скоротило кількість "червоних" регіонів до 10, прибравши з неї Рівненську, Черкаську та Чернігівську області.