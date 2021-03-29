Статистика коронавірусу станом на 29 березня: за добу 178 летальних випадків
За останній тиждень від коронавірусу вмирали 288 українців на день. Це на 53 більше, ніж тижнем раніше.
За минулу добу в Україні зафіксували 8 346 нових випадків захворювання COVID-19. Офіційні дані статистики опублікував міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізували — 3 129 осіб;
- летальних випадків — 178;
- одужали — 2 875 осіб;
Серед захворілих COVID-19 зареєстрували у 140 медичних працівників та 344 дітей. Крім того, за добу провели 39 732 тестувань: методом ПЛР — 24 404, методом ІФА — 5 631, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 9 697.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 1 652 409 осіб;
- одужали — 1 303 500 осіб;
- летальних випадків — 32 132;
- провели ПЛР-тестів — 8 007 427.
Найбільшу кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.
Кількість хворих у всіх регіонах:
- м. Київ — 402 випадки;
- Вінницька область — 365 випадків;
- Волинська область — 223 випадки;
- Дніпропетровська область — 647 випадків;
- Донецька область — 175 випадків;
- Житомирська область — 567 випадків;
- Закарпатська область — 201 випадок;
- Запорізька область — 136 випадків;
- Івано-Франківська область — 226 випадків;
- Київська область — 518 випадків;
- Кіровоградська область — 59 випадків;
- Луганська область — 29 випадків;
- Львівська область — 820 випадків;
- Миколаївська область — 243 випадки;
- Одеська область — 658 випадків;
- Полтавська область — 154 випадки;
- Рівненська область — 139 випадків;
- Сумська область — 326 випадків;
- Тернопільська область — 390 випадків;
- Харківська область — 664 випадки;
- Херсонська область — 145 випадків;
- Хмельницька область — 428 випадків;
- Черкаська область — 392 випадки;
- Чернівецька область — 298 випадків;
- Чернігівська область — 147 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Нагадаємо, за даними НАН України кількість нових випадків COVID-19 подвоюється кожні три тижні. До квітня щоденний приріст може бути до 20 тисяч випадків.
27 березня МОЗ скоротило кількість "червоних" регіонів до 10, прибравши з неї Рівненську, Черкаську та Чернігівську області.