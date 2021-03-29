Третя хвиля — новий рекорд: у червоних зонах збільшилася кількість госпіталізацій

За добу госпіталізували 2 591 осіб. А "рекорд" зафіксували в Житомирській та Чернівецькій областях.

Увечері в понеділок, 29 березня, в українських лікарнях зайняті 45 898 з 75 747 ліжок для пацієнтів з коронавірусом, тобто 60,59%. Про це в повідомляє офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином, за минулу добу число зайнятих ліжок зросла на 1 527 порівняно з вчорашнім днем, коли їх було 44 371.

Кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього сьогодні склала 2 591 осіб, що на 462 менше вчорашніх показників (3 129). Виписок сьогодні теж було менше, ніж напередодні — 1 046 проти 1 646 (різниця — 600).

Кількість зайнятих ліжок з киснем по країні становить 53,93%.

Регіони з найважчою ситуацією по заповненості ліжок з киснем:

Київ — 86,50% зайнятих ліжок;

Київська область — 77,29%;

Житомирська область — 76,00%;

Львівська область — 70,32%;

Миколаївська область — 69,81%.

Традиційно найбільш низька заповненість лікарняних ліжок з киснем зафіксована у Херсонській і Луганській областях — 15,46% і 27,09% відповідно.

Системний аналітик Євген Істребін у себе на сторінці у Facebook написав, що найвищі темпи заповнення ліжок минулої доби в абсолютних показниках спостерігалася в Києві (+150 зайнятий ліжко-місць), Дніпропетровській (+119), Харківській (+113), Житомирській (+98) і Хмельницькій (+98) областях.

[ + – ] Число госпіталізацій за 29 березня, Україна Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Число госпіталізацій з підозрою і підтвердженим COVID-19, 29 березня [ + – ] Число госпіталізацій на 1 млн населення, 29 березня [ + – ] Динаміка зростання числа госпіталізацій, 29 березня

"Київ. За добу заповнили 150 ліжкомісць. У трьох лікарнях Укрзалізниці всього виділено 200 ліжок (+30). З них з киснем на все 3 лікарні всього 39 ліжок (+18). Пацієнтів там вже знаходиться 77 осіб. Госпіталізований зі своїм концентратором або зі своїм ШВЛ треба?", — написав блогер.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Також він зазначив, що в Житомирській та Чернівецькій областях, які знаходяться у "червоній зоні", напередодні був побитий рекорд по госпіталізацій.

"Це так добре у нас працює гібридний карантин?", — запитав він.

[ + – ] Заповнення ліжок у Чернівецькій області, 29 березня [ + – ] Заповнення ліжок у Житомирській області, 29 березня

Коментуючи ситуацію, Істребін зазначив, що у нього "крім матів не залишилося інших слів".

"У Києві за добу +150 госпіталізацій, молодша школа починає заняття, на вихідних по всьому місту ярмарки, а в лікарнях УЗ ліжка є... але без кисню... ппц", — написав Істребін.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов написав, що за минулу добу від коронавірусу померли 178 осіб, видужали — 2875.

Серед захворілих COVID-19 зареєстрували у 140 медичних працівників та 344 дітей. Крім того, за добу провели 39 732 тестувань: методом ПЛР — 24 404, методом ІФА — 5631, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 9697.

25 березня в Україну прибув літак з першою партією китайської вакцини CoronaVac. Головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що її почнуть доставляти в регіони після того, як препарат пройде десятиденний лабораторний контроль.