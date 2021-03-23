Третья волна коронавируса: за 23 марта госпитализировали рекордные 5,4 тыс. человек

Количество суточных госпитализаций COVID-пациентов с января увеличилось на 174%.

По состоянию на вечер 23 марта в Украине заняты 41 235 из 74 298 коек для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 (55,5%). Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки количество занятых мест увеличилось на 504 (вечером 22 марта их было 40 731).

За вторник госпитализировали рекордные 5 438 человек (прошлый "рекорд" установили 16 марта, тогда за сутки госпитализировали 4 883 человека). За вчерашний день, 22 марта, госпитализировали 2 519 человек, что на 2 919 меньше, чем за сегодня.

За 23 марта выписали 5 090 человек, то есть на 4 198 больше, чем за вчера (892 человека).

Хуже всего ситуация с заполненностью коек для COVID-пациентов в таких административных единицах:

Киев — 79,79% заполненных коек для COVID-пациентов (накануне — 78,02%);

Винницкая область — 72,42% (накануне — 76,34%);

Закарпатская область — 72,12% (накануне — 76,1%);

Ивано-Франковская область — 70,55% (накануне — 71,77%);

Хмельницкая область — 70,42% (накануне — 68,66%);

Николаевская область — 69,56% (накануне — 70,38%).

За прошедшие сутки в ТОП-5 "антилидеров" по этому показателю вместо Николаевской области попала Хмельницкая.

Лучше всего ситуация с количеством заполненных коек в Херсонской области. По состоянию на вечер 23 марта там заняты лишь 11,08% коек (сутками ранее — 15,72%).

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, на своей странице в Facebook написал, что количество суточных госпитализаций COVID-пациентов с января увеличилось на 174%.

"На ШВЛ уже 1229 пациентов, рост за день 73. Это на 74% выше осенней волны", — отметил Истребин.

Также он опубликовал инфографики, на которых отобразил динамику госпитализаций COVID-пациентов по Украине.

[ + – ] Динамика госпитализаций COVID-пациентов в Украине, 23 марта [ + – ] Динамика госпитализаций COVID-пациентов в Украине, 23 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

Напомним, за прошедшие сутки, 22 марта, в Украине зафиксировали новый рекорд смертности от коронавируса — 333 человека. Больше всего случаев заболевания COVID-19 за сутки подтвердили в Одесской (1 122), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях, а также в городе Киев (1050).

Уже ряд городов, в том числе Киев, Львов и Николаев, ужесточили карантинные ограничения. В Минздраве заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону.