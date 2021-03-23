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Статистика коронавируса на 23 марта: Украина установила новый рекорд смертности

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Киев, больница, врачи, коронавирус
Фото: ТСН | Врачи спасают пациента в больнице Киева

Самая опасная ситуация наблюдается в Одесской области и Киеве. 

За последние сутки в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев заболевания COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов привел статистику на 23 марта в своем "Фейсбук"

Украина установила новый антирекорд по летальным исходам: за сутки от коронавирусной инфекции скончались 333 человека. До этого самую высокую смертность зарегистрировали 17 марта — 289 умерших. 

За прошедшие сутки в Украине:  

  • госпитализировали — 2519 человек;
  • летальных случаев — 333;
  • выздоровели — 8044 человек;

Среди заболевших зарегистрировали 357 медицинских работников и 606 детей. Кроме того, за сутки провели 88 673 тестирований: методом ПЦР — 44647, методом ИФА — 21526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 22500. 

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 1565732 лица;
  • выздоровели — 1268886 человек;
  • летальных исходов — 30 431;
  • провели ПЦР-тестов — 7726035.
Статистика Минздрава на 23 марта
Статистика Минздрава на 23 марта
Фото: Facebook / Максим Степанов

Больше всего случаев заболевания COVID-19 за сутки подтвердили в Одесской (1122), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях, а также в городе Киев (1050). 

Количество заболевших по всем регионам:

  • г. Киев — 1050 случаев;
  • Винницкая область — 716 случаев;
  • Волынская область — 225 случаев;
  • Днепропетровская область — 604 случая;
  • Донецкая область — 270 случаев;
  • Житомирская область — 186 случаев;
  • Закарпатская — 428 случаев;
  • Запорожская область — 340 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 351 случай;
  • Киевская область — 727 случаев;
  • Кировоградская область — 57 случаев;
  • Луганская область — 147 случаев;
  • Львовская область — 995 случаев;
  • Николаевская область — 429 случаев;
  • Одесская область — 1122 случая;
  • Полтавская область — 697 случаев;
  • Ровенская область — 376 случаев;
  • Сумская область — 192 случая;
  • Тернопольская область — 430 случаев;
  • Харьковская область — 843 случая;
  • Херсонская область — 31 случай;
  • Хмельницкая область — 376 случаев;
  • Черкасская область — 277 случаев;
  • Черновицкая область — 579 случаев;
  • Черниговская область — 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя Минздрав не приводит. 

Ранее стало известно, что состоянием на вечер 22 марта по всей Украине за сутки госпитализировали более 2,5 тысячи человек. Заполненность коек составила 55,16%, пациенты заняли 40 731 из 73 837 мест. Самая сложная ситуация в Киеве (заняты 78%), Винницкой (76,34%) и Закарпатской областях (76,1%).