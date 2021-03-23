Статистика коронавируса на 23 марта: Украина установила новый рекорд смертности

Самая опасная ситуация наблюдается в Одесской области и Киеве.

За последние сутки в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев заболевания COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов привел статистику на 23 марта в своем "Фейсбук".

Украина установила новый антирекорд по летальным исходам: за сутки от коронавирусной инфекции скончались 333 человека. До этого самую высокую смертность зарегистрировали 17 марта — 289 умерших.

За прошедшие сутки в Украине:

госпитализировали — 2519 человек;

летальных случаев — 333;

выздоровели — 8044 человек;

Среди заболевших зарегистрировали 357 медицинских работников и 606 детей. Кроме того, за сутки провели 88 673 тестирований: методом ПЦР — 44647, методом ИФА — 21526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 22500.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1565732 лица;

выздоровели — 1268886 человек;

летальных исходов — 30 431;

провели ПЦР-тестов — 7726035.

[ + – ] Статистика Минздрава на 23 марта Фото: Facebook / Максим Степанов

Больше всего случаев заболевания COVID-19 за сутки подтвердили в Одесской (1122), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях, а также в городе Киев (1050).

Количество заболевших по всем регионам:

г. Киев — 1050 случаев;

Винницкая область — 716 случаев;

Волынская область — 225 случаев;

Днепропетровская область — 604 случая;

Донецкая область — 270 случаев;

Житомирская область — 186 случаев;

Закарпатская — 428 случаев;

Запорожская область — 340 случаев;

Ивано-Франковская область — 351 случай;

Киевская область — 727 случаев;

Кировоградская область — 57 случаев;

Луганская область — 147 случаев;

Львовская область — 995 случаев;

Николаевская область — 429 случаев;

Одесская область — 1122 случая;

Полтавская область — 697 случаев;

Ровенская область — 376 случаев;

Сумская область — 192 случая;

Тернопольская область — 430 случаев;

Харьковская область — 843 случая;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 376 случаев;

Черкасская область — 277 случаев;

Черновицкая область — 579 случаев;

Черниговская область — 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя Минздрав не приводит.

Ранее стало известно, что состоянием на вечер 22 марта по всей Украине за сутки госпитализировали более 2,5 тысячи человек. Заполненность коек составила 55,16%, пациенты заняли 40 731 из 73 837 мест. Самая сложная ситуация в Киеве (заняты 78%), Винницкой (76,34%) и Закарпатской областях (76,1%).