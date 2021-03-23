Статистика коронавируса на 23 марта: Украина установила новый рекорд смертности
Самая опасная ситуация наблюдается в Одесской области и Киеве.
За последние сутки в Украине зафиксировали 11 476 новых случаев заболевания COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов привел статистику на 23 марта в своем "Фейсбук".
Украина установила новый антирекорд по летальным исходам: за сутки от коронавирусной инфекции скончались 333 человека. До этого самую высокую смертность зарегистрировали 17 марта — 289 умерших.
За прошедшие сутки в Украине:
- госпитализировали — 2519 человек;
- летальных случаев — 333;
- выздоровели — 8044 человек;
Среди заболевших зарегистрировали 357 медицинских работников и 606 детей. Кроме того, за сутки провели 88 673 тестирований: методом ПЦР — 44647, методом ИФА — 21526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 22500.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 1565732 лица;
- выздоровели — 1268886 человек;
- летальных исходов — 30 431;
- провели ПЦР-тестов — 7726035.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 за сутки подтвердили в Одесской (1122), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях, а также в городе Киев (1050).
Количество заболевших по всем регионам:
- г. Киев — 1050 случаев;
- Винницкая область — 716 случаев;
- Волынская область — 225 случаев;
- Днепропетровская область — 604 случая;
- Донецкая область — 270 случаев;
- Житомирская область — 186 случаев;
- Закарпатская — 428 случаев;
- Запорожская область — 340 случаев;
- Ивано-Франковская область — 351 случай;
- Киевская область — 727 случаев;
- Кировоградская область — 57 случаев;
- Луганская область — 147 случаев;
- Львовская область — 995 случаев;
- Николаевская область — 429 случаев;
- Одесская область — 1122 случая;
- Полтавская область — 697 случаев;
- Ровенская область — 376 случаев;
- Сумская область — 192 случая;
- Тернопольская область — 430 случаев;
- Харьковская область — 843 случая;
- Херсонская область — 31 случай;
- Хмельницкая область — 376 случаев;
- Черкасская область — 277 случаев;
- Черновицкая область — 579 случаев;
- Черниговская область — 28 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя Минздрав не приводит.
Ранее стало известно, что состоянием на вечер 22 марта по всей Украине за сутки госпитализировали более 2,5 тысячи человек. Заполненность коек составила 55,16%, пациенты заняли 40 731 из 73 837 мест. Самая сложная ситуация в Киеве (заняты 78%), Винницкой (76,34%) и Закарпатской областях (76,1%).