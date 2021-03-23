Статистика коронавірусу станом на 23 березня: Україна встановила новий рекорд смертності

Найнебезпечніша ситуація спостерігається в Одеській області та Києві.

За останню добу в Україні зафіксували 11 476 нових випадків захворювання COVID-19. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов привів статистику на 23 березня в своєму "Фейсбук".

Україна встановила новий антирекорд із летальних наслідків: за добу від коронавірусної інфекції померли 333 людини. До цього найвищу смертність зареєстрували 17 березня — 289 померлих.

За минулу добу в Україні:

госпіталізували — 2 519 осіб;

летальних випадків — 333;

одужали — 8 044 осіб.

Серед захворілих зареєстрували 357 медичних працівників та 606 дітей. Крім того, за добу провели 88 673 тестувань: методом ПЛР — 44 647, методом ІФА — 21 526, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 22 500.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 565 732 особи;

одужали — 1 268 886 осіб;

летальних випадків — 30 431;

провели ПЛР-тестів — 7 726 035.

[ + – ] Статистика, надана МОЗ станом на 23 березня Фото: Facebook / Максим Степанов

Найбільше випадків захворювання COVID-19 за добу підтвердили в Одеській (1 122), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях, а також у місті Київ (1 050).

Кількість хворих у всіх регіонах:

м. Київ — 1 050 випадків;

Вінницька область — 716 випадків;

Волинська область — 225 випадків;

Дніпропетровська область — 604 випадки;

Донецька область — 270 випадків;

Житомирська область — 186 випадків;

Закарпатська область — 428 випадків;

Запорізька область — 340 випадків;

Івано-Франківська область — 351 випадок;

Київська область — 727 випадків;

Кіровоградська область — 57 випадків;

Луганська область — 147 випадків;

Львівська область — 995 випадків;

Миколаївська область — 429 випадків;

Одеська область — 1 122 випадки;

Полтавська область — 697 випадків;

Рівненська область — 376 випадків;

Сумська область — 192 випадки;

Тернопільська область — 430 випадків;

Харківська область — 843 випадки;

Херсонська область — 31 випадок;

Хмельницька область — 376 випадків;

Черкаська область — 277 випадків;

Чернівецька область — 579 випадків;

Чернігівська область — 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь МОЗ не додає.

Раніше стало відомо, що станом на вечір 22 березня по всій Україні за добу госпіталізували понад 2,5 тисячі осіб. Заповненість ліжок склала 55,16%, пацієнти зайняли 40 731 із 73 837 місць. Найскладніша ситуація в Києві (зайняті 78%), Вінницькій (76,34%) і Закарпатській областях (76,1%).