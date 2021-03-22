Третья волна COVID-19: за 22 марта госпитализировали более 2,5 тыс. человек

В Киеве, Винницкой и Закарпатской областях заполнено более 76% коек.

По состоянию на вечер 22 марта в Украине заняты 40 731 из 73 837 коек для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 (55,16%). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Минздрава.

За прошедшие сутки количество занятых мест увеличилось на 1 452 (вечером 21 марта их было 39 279).

В понедельник госпитализировали 2 519 человек, что на 513 меньше, чем за прошлые сутки (3 032 человека). Выписали за сегодня 892 человека, то есть на 380, чем за 21 марта (1 272 человека).

В самых "тяжелых" административных единицах ситуация обстоит следующим образом:

Киев — 78,02% (накануне — 74,70%);

Винницкая область — 76,34% (накануне — 73,46%);

Закарпатская область — 76,1% (накануне — 75,53%);

Ивано-Франковская область — 71,77% (накануне — 70,28%);

Николаевская область — 70,38% (накануне — 68,13%).

За прошедшие сутки ТОП-5 "антилидеров" не поменялся, однако процент занятых мест возрос.

Лучше всего ситуация по состоянию на вечер 22 марта в Херсонской области — там заняты лишь 15,72% коек.

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, у себя в Facebook отметил, что средняя скорость заполнения коек для COVID-пациентов увеличилась до 922 в день.

"Я не паникую, я предупреждаю, такими темпами скоро будет катастрофа. Страна на сверхзвуке летит к медицинскому коллапсу. Кабмин вместо введения "красной" зоны, передал полномочия ограничивать работу общественного транспорта местной власти. По сути перед лицом угрозы которая носит национальный характер, центральная власть просто подняла лапки вверх, и сказала "мы в домике, у нас лапки, мы котики", — написал Истребин.

Также он опубликовал инфографики, на которых отобразил динамику госпитализаций COVID-пациентов по Украине.

[ + – ] Динамика госпитализаций COVID-пациентов в Украине, 22 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Динамика госпитализаций COVID-пациентов в Украине, 22 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

Напомним, по состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 7 893 новых случая коронавируса. За сутки больше всего случаев заболевания подтвердили во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Уже ряд городов, в том числе Киев, Львов и Николаев, ужесточили карантинные ограничения. В МОЗ Украины заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону.