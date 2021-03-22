Статистика коронавируса на 22 марта: Львовская и Одесская области лидируют по новым случаям
После выходных количество новых заболевших ожидаемо снизилось.
За последние сутки в Украине зафиксировали 7 893 новых случаев коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Максим Степанов разместил в "Фейсбук" статистику состоянием на утро 22 марта.
Среди заболевших оказались 413 детей и 161 медицинский сотрудник.
За прошедшие сутки в Украине:
- Госпитализированы — 3 026 человек;
- Летальных случаев — 157 (днем ранее 166);
- Выздоровели — 2 993 человек.
Медики провели 34 129 тестирований на коронавирус, в том числе методом ПЦР — 21 611, методом ИФА — 4 418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 8 100.
Всего за время пандемии в Украине:
- заболели — 1 554 256 человек;
- выздоровели — 1 260 842 лица;
- летальных исходов — 30 098;
- провели ПЦР-тестов — 7 681 388.
За сутки больше всего случаев заболевания подтвердили во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.
Количество новых случаев за сутки по регионам:
- Киев — 349 случаев;
- Винницкая область — 513 случаев;
- Волынская область — 186 случаев;
- Днепропетровская область — 455 случаев;
- Донецкая область — 210 случаев;
- Житомирская область — 580 случаев;
- Закарпатская — 289 случаев;
- Запорожская область — 189 случаев;
- Ивано-Франковская область — 241 случай;
- Киевская область — 557 случаев;
- Кировоградская область — 4 случая;
- Луганская область — 17 случаев;
- Львовская область — 937 случаев;
- Николаевская область — 301 случай;
- Одесская область — 745 случаев;
- Полтавская область — 130 случаев;
- Ровенская область — 125 случаев;
- Сумская область — 289 случаев;
- Тернопольская область — 276 случаев;
- Харьковская область — 456 случаев;
- Херсонская область — 86 случаев;
- Хмельницкая область — 198 случаев;
- Черкасская область — 247 случаев;
- Черновицкая область — 384 случая;
- Черниговская область — 129 случаев.
За предыдущие сутки, 21 марта, в Украине госпитализировали 3032 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на него. По данным Минздрава, пациенты заняли 39 279 койко-мест из 73 690 (53,9%). Больше всего коек заполнены в Закарпатской (75,53%), Винницкой (73,46%), Ивано-Франковской (70,28%) и Николаевской областях (68,13%), а также в Киеве (74,70%).