Статистика коронавируса на 22 марта: Львовская и Одесская области лидируют по новым случаям

После выходных количество новых заболевших ожидаемо снизилось.

За последние сутки в Украине зафиксировали 7 893 новых случаев коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Максим Степанов разместил в "Фейсбук" статистику состоянием на утро 22 марта.

Среди заболевших оказались 413 детей и 161 медицинский сотрудник.

За прошедшие сутки в Украине:

Госпитализированы — 3 026 человек;

Летальных случаев — 157 (днем ранее 166);

Выздоровели — 2 993 человек.

Медики провели 34 129 тестирований на коронавирус, в том числе методом ПЦР — 21 611, методом ИФА — 4 418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 8 100.

Всего за время пандемии в Украине:

заболели — 1 554 256 человек;

выздоровели — 1 260 842 лица;

летальных исходов — 30 098;

провели ПЦР-тестов — 7 681 388.

[ + – ] Статистика коронавируса на 22 марта Фото: Facebook / Максим Степанов

За сутки больше всего случаев заболевания подтвердили во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Количество новых случаев за сутки по регионам:

Киев — 349 случаев;

Винницкая область — 513 случаев;

Волынская область — 186 случаев;

Днепропетровская область — 455 случаев;

Донецкая область — 210 случаев;

Житомирская область — 580 случаев;

Закарпатская — 289 случаев;

Запорожская область — 189 случаев;

Ивано-Франковская область — 241 случай;

Киевская область — 557 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 17 случаев;

Львовская область — 937 случаев;

Николаевская область — 301 случай;

Одесская область — 745 случаев;

Полтавская область — 130 случаев;

Ровенская область — 125 случаев;

Сумская область — 289 случаев;

Тернопольская область — 276 случаев;

Харьковская область — 456 случаев;

Херсонская область — 86 случаев;

Хмельницкая область — 198 случаев;

Черкасская область — 247 случаев;

Черновицкая область — 384 случая;

Черниговская область — 129 случаев.

За предыдущие сутки, 21 марта, в Украине госпитализировали 3032 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на него. По данным Минздрава, пациенты заняли 39 279 койко-мест из 73 690 (53,9%). Больше всего коек заполнены в Закарпатской (75,53%), Винницкой (73,46%), Ивано-Франковской (70,28%) и Николаевской областях (68,13%), а также в Киеве (74,70%).