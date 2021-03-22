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Статистика коронавируса на 22 марта: Львовская и Одесская области лидируют по новым случаям

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Медики, врачи, коронавирус, пациент
Фото: 24 канал | Медики лечат больного с коронавирусом

После выходных количество новых заболевших ожидаемо снизилось.

За последние сутки в Украине зафиксировали 7 893 новых случаев коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Максим Степанов разместил в "Фейсбук" статистику состоянием на утро 22 марта. 

Среди заболевших оказались 413 детей и 161 медицинский сотрудник. 

За прошедшие сутки в Украине:

  • Госпитализированы — 3 026 человек;
  • Летальных случаев — 157 (днем ранее 166);
  • Выздоровели — 2 993 человек.

Медики провели 34 129 тестирований на коронавирус, в том числе методом ПЦР — 21 611, методом ИФА — 4 418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 8 100.

Всего за время пандемии в Украине: 

  • заболели — 1 554 256 человек;
  • выздоровели — 1 260 842 лица;
  • летальных исходов — 30 098;
  • провели ПЦР-тестов — 7 681 388.
Статистика коронавируса на 22 марта
Статистика коронавируса на 22 марта
Фото: Facebook / Максим Степанов

За сутки больше всего случаев заболевания подтвердили во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Количество новых случаев за сутки по регионам: 

  • Киев — 349 случаев;
  • Винницкая область — 513 случаев;
  • Волынская область — 186 случаев;
  • Днепропетровская область — 455 случаев;
  • Донецкая область — 210 случаев;
  • Житомирская область — 580 случаев;
  • Закарпатская — 289 случаев;
  • Запорожская область — 189 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 241 случай;
  • Киевская область — 557 случаев;
  • Кировоградская область — 4 случая;
  • Луганская область — 17 случаев;
  • Львовская область — 937 случаев;
  • Николаевская область — 301 случай;
  • Одесская область — 745 случаев;
  • Полтавская область — 130 случаев;
  • Ровенская область — 125 случаев;
  • Сумская область — 289 случаев;
  • Тернопольская область — 276 случаев;
  • Харьковская область — 456 случаев;
  • Херсонская область — 86 случаев;
  • Хмельницкая область — 198 случаев;
  • Черкасская область — 247 случаев;
  • Черновицкая область — 384 случая;
  • Черниговская область — 129 случаев.

За предыдущие сутки, 21 марта, в Украине госпитализировали 3032 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на него. По данным Минздрава, пациенты заняли 39 279 койко-мест из 73 690 (53,9%). Больше всего коек заполнены в Закарпатской (75,53%), Винницкой (73,46%), Ивано-Франковской (70,28%) и Николаевской областях (68,13%), а также в Киеве (74,70%). 