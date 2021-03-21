Третья волна COVID-19: за сутки госпитализировали более трех тысяч человек

На Закарпатье и в Киеве заняты 75% больничных коек.

Вечером в воскресенье, 21 марта, в Украине пациенты с коронавирусом или подозрением на него занимают 39 279 койко-мест из 73 690 (53,9% от их общего числа). Такие данные представило Министерство здравоохранения Украины.

В сравнении с предыдущим днем занятых мест выросло на 1 581 (накануне их было 37 698).

Госпитализировали в воскресенье с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом 3032 человека, что на 1845 меньше вчерашних показателей (4 877). Выписали же сегодня 1272 пациента, то есть на 3 460 меньше, чем накануне (4732).

В самых "тяжелых" административных единицах ситуация обстоит следующим образом:

Закарпатская область – 75,53% заполненных коек против 73,41% накануне;

Киев – 74,70% (вчера – 71,08%);

Винницкая область – 73,46% (вчера – 70,56%);

Ивано-Франковская область – 70,28% (вчера – 69,11%);

Николаевская область – 68,13% (вчера – 66,08%).

Состав первой пятерки за сутки не изменился, процент занятых коек увеличился во всех "лидирующих" регионах.

Блогер Евгений Истребин, который занимается анализом данных Минздрава, у себя в Facebook написал, что средний темп заполнения мест в больницах в сутки за последние 7 дней составил 888 пациентов, почти 900 пациентов каждые сутки заполняют новые больницы.

"Уровень госпитализаций по стране на 1 млн жителей достиг 1016 пациентов. Такое было только в Болгарии. Ни в одной стране Европы не было такого высокого уровня. Болгария заплатила огромную цену, там смертность взлетела на +125%", — пишет он.

По его словам, в Киеве за 1 день заняли 215 новых мест в больницах, помимо тех что были заняты. Всего занято — 4083. В Житомирской и Черновицкой областях обновлен рекорд госпитализаций.

Напомним, по состоянию на утро 21 марта в Украине зафиксировано 11 145 новых случаев коронавируса. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 20 марта Киев закрылся на локдаун, который продлится до 9 апреля. Кроме того, в Киевской области с воскресенья также усилилят карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Власти Николаева также ужесточают карантин в городе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения вводятся с 24 марта по 4 апреля.

С 19 марта во Львове усилили карантин из-за большого количества больных коронавирусом.

В МОЗ Украины заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону.