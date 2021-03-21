Третя хвиля COVID-19: за добу госпіталізували понад три тисячі осіб

На Закарпатті та в Києві зайняті 75% лікарняних ліжок.

Увечері в неділю, 21 березня, в Україні пацієнти з коронавірусом або підозрою на нього займають 39 279 койко-місць з 73 690 (53,9% від їх загального числа). Такі дані представило Міністерство охорони здоров'я України.

У порівнянні з попереднім днем зайнятих місць зросла на 1 581 (напередодні їх було 37 698).

Госпіталізували в неділю з підозрою на COVID-19 або з підтвердженим діагнозом 3032 особи, що на 1845 менше вчорашніх показників (4 877). Виписали ж сьогодні 1272 пацієнта, тобто на 3 460 менше, ніж напередодні (4732).

У самих "важких" адміністративних одиницях ситуація йде таким чином:

Закарпатська область — 75,53% заповнених ліжок проти 73,41% напередодні;

Київ — 74,70% (вчора — 71,08%);

Вінницька область — 73,46% (вчора — 70,56%);

Івано-Франківська область — 70,28% (вчора — 69,11%);

Миколаївська область — 68,13% (вчора — 66,08%).

Склад першої п'ятірки за добу не змінився, відсоток зайнятих ліжок збільшився у всіх "лідируючих" регіонах.

Блогер Євген Істребін, який займається аналізом даних МОЗ, у себе в Facebook написав, що середній темп заповнення місць в лікарнях на добу за останні 7 днів склав 888 пацієнтів, майже 900 пацієнтів щодоби заповнюють нові лікарні.

"Рівень госпіталізацій по країні на 1 млн жителів досяг 1016 пацієнтів. Таке було тільки в Болгарії. У жодній країні Європи не було такого високого рівня. Болгарія заплатила величезну ціну, там смертність злетіла на + 125%", — пише він.

За його словами, в Києві за 1 день зайняли 215 нових місць у лікарнях, крім тих що були зайняті. Всього зайнято — 4083. У Житомирській та Чернівецькій областях оновлений рекорд госпіталізацій.

Нагадаємо, станом на ранок 21 березня в Україні зафіксовано 11 145 нових випадків коронавірусу. За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (1 117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

Через погіршення ситуації з коронавірусів з 20 березня Київ закрився на локдаун, який триватиме до 9 квітня. Крім того, в Київській області з неділі також посилює карантин через поширення коронавірусної інфекції. Влада Миколаєва також посилюють карантин в місті через погіршення ситуації з коронавірусом. Обмеження вводяться з 24 березня по 4 квітня.

З 19 березня у Львові посилили карантин через велику кількість хворих на коронавірус.

У МОЗ України заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять в "червону" зону.