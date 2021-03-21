Статистика коронавируса на 21 марта: 166 летальных случаев за сутки

Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировали во Львовской и Харьковской областях.

По состоянию на утро 21 марта в Украине зафиксировано 11 145 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 585 детей и 199 медработников. Об этом сообщается на официальном канале Минздрава в Telegram.

За минувшие сутки в Украине:

Госпитализированы — 4838 человек;

Летальных случаев — 166 (днем ранее 260);

Выздоровели — 3877 человек.

Было проведено 68 776 тестов на коронавирус за сутки, из которых ПЦР-тестов — 35 240, методом ИФА – 6443, а также 27 093 экспресс-тестов.

За все время пандемии в Украине:

Заболели — 1 546 363 человека;

Выздоровели — 1 257 849 человек;

Летальных исходов — 29 941 человек;

Проведено ПЦР-тестов — 7 659 777.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 434 случая;

Винницкая область — 664 случая;

Волынская область — 173 случая;

Днепропетровская область — 760 случаев;

Донецкая область — 373 случая;

Житомирская область — 814 случаев;

Закарпатская область — 367 случаев;

Запорожская область — 274 случая;

Ивано-Франковская область — 331 случай;

Киевская область — 654 случая;

Кировоградская область — 95 случаев;

Луганская область — 23 случая;

Львовская область — 1117 случая;

Николаевская область — 353 случая;

Одесская область — 660 случаев;

Полтавская область — 267 случаев;

Ровенская область — 217 случаев;

Сумская область — 388 случаев;

Тернопольская область — 376 случаев;

Харьковская область — 879 случаев;

Херсонская область — 165 случаев;

Хмельницкая область — 740 случаев;

Черкасская область — 291 случай;

Черновицкая область — 418 случаев;

Черниговская область — 312 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, по состоянию на вечер субботы, 20 марта, в Украине заняты 37 698 из 73 489 койко-мест для пациентов с коронавирусом или подозрением на него (51,3% от их общего числа). По сравнению с предыдущим днем число занятых коек выросло на 129 единиц (по состоянию на вечер пятницы их было 37 569).

Напомним, Кабинет министров Украины планирует пересмотреть работу общественного транспорта во время локдауна.

Условием введения локдауна по всей стране в Минздраве называют попадание 13 областей в "красную" зону карантина.

С 23 марта в Одессе ужесточают карантин, город попал в "красную" зону карантина.