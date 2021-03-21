Статистика коронавірусу на 21 березня: 166 летальних випадків за добу

Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксували у Львівській і Харківській областях.

Станом на ранок 21 березня в Україні зафіксовано 11 145 нових випадків коронавірусу. Серед захворілих 585 дітей і 199 медпрацівників. Про це повідомляється на офіційному каналі МОЗ в Telegram.

За минулу добу в Україні:

Госпіталізовано — 4838 осіб;

Летальних випадків — 166 (днем раніше 260);

Одужало — 3877 людей.

Було проведено 68 776 тестів на коронавірус за добу, з яких ПЛР-тестів — 35 240, методом ІФА — 6443, а також 27 093 експрес-тестів.

За весь час пандемії в Україні:

Захворіло — 1 546 363 особи;

Одужало — 1 257 849 осіб;

Летальних випадків — 29 941 особа;

Проведено ПЛР-тестів — 7 659 777.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м Київ — 434 випадки;

Вінницька область — 664 випадки;

Волинська область — 173 випадки;

Дніпропетровська область — 760 випадків;

Донецька область — 373 випадки;

Житомирська область — 814 випадків;

Закарпатська область — 367 випадків;

Запорізька область — 274 випадки;

Івано-Франківська область — 331 випадок;

Київська область — 654 випадки;

Кіровоградська область — 95 випадків;

Луганська область — 23 випадки;

Львівська область — 1117 випадки;

Миколаївська область — 353 випадки;

Одеська область — 660 випадків;

Полтавська область — 267 випадків;

Рівненська область — 217 випадків;

Сумська область — 388 випадків;

Тернопільська область — 376 випадків;

Харківська область — 879 випадків;

Херсонська область — 165 випадків;

Хмельницька область — 740 випадків;

Черкаська область — 291 випадок;

Чернівецька область — 418 випадків;

Чернігівська область — 312 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Відзначимо, станом на вечір суботи, 20 березня, в Україні зайняті 37 698 з 73 489 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього (51,3% від їх загального числа). У порівнянні з попереднім днем число зайнятих ліжок зросло на 129 одиниць (станом на вечір п'ятниці їх було 37 569).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує переглянути роботу громадського транспорту під час локдауну.

Умовою введення локдауну по всій країні в МОЗ називають потрапляння 13 областей в "червону" зону карантину.

З 23 березня в Одесі посилюють карантин, місто потрапило в "червону" зону карантину.