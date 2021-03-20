Третья волна COVID-19: ситуация стремительно ухудшается во Львовской и Днепропетровской областях

Всего за сутки в стране госпитализировали 4 877 человек, что близко к рекордным показателям.

Вечером в субботу, 20 марта, в Украине пациенты с коронавирусом или подозрением на него занимают 37 698 койко-мест из 73 489 (51,3% от их общего числа). Такие данные представило Министерство здравоохранения Украины.

В сравнении с пятницей число занятых мест выросло на 129 (накануне их было 37 569).

Госпитализировали в субботу с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом 4 877 человек, что на 344 больше вчерашних показателей (4 533). Выписали же сегодня 4 732 пациента, то есть на 1 355 больше, чем накануне (1 355).

В самых "тяжелых" административных единицах ситуация обстоит следующим образом:

Закарпатская область – 73,41% заполненных коек против 76,38% накануне;

Киев – 71,08% (вчера – 75,56%);

Винницкая область – 70,56% (вчера – 71,69%);

Ивано-Франковская область – 69,11% (вчера – 75,52%);

Николаевская область – 66,08% (вчера – 64,21%).

Состав первой пятерки за сутки не изменился, но процент занятых коек несколько уменьшился во всех "лидирующих" регионах, кроме Николаевской области. При этом Ивано-Франковская область по проценту занятых коек опустилась с третьей на четвертую позицию в списке, пропустив вперед Винницкую область.

В свою очередь, блогер Евгений Истребин, который занимается анализом данных Минздрава, у себя в Facebook написал, что относительно небольшое увеличение числа занятых мест в больницах обуславливается исключительно большим количеством выписок.

[ + – ] Суточные госпитализации и выписки за 20 марта [ + – ] Регионы с самым большим ростом числа занятых коек за 20 марта

"А госпитализации продолжают быть на максимуме. Львовская, Днепропетровская область даже в пятницу, день максимальных выписок, продолжили рост. Из удивительного – в Ивано-Франковской области госпитализации сократились сразу на 249 койко-мест. А вот в следующие дни попрет дальше с еще большей силой кроме регионов где давно ввели красные зоны", – написал Истребин.

[ + – ] Заполнение больничных коек во Львовской области за 20 марта [ + – ] Заполнение больничных коек в Днепропетровской области за 20 марта [ + – ] Заполнение больничных коек в Ивано-Франковской области за 20 марта

Напомним, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях. Всего по стране выявили 15 292 новых случая, из которых 797 детей и 367 медработников. Умерло от COVID-19 за минувшие сутки 260 человек.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 20 марта Киев закрылся на локдаун, который продлится до 9 апреля. Кроме того, в Киевской области с воскресенья также усилилят карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

С 19 марта во Львове усилили карантин из-за большого количества больных коронавирусом.

В МОЗ Украины заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону. А вечером 19 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в ближайшее время должно состояться новое заседание их ведомства, посвященное вопросу коронавируса и всеукраинского локдауна.