Третя хвиля COVID-19: ситуація стрімко погіршується у Львівській та Дніпропетровській областях

Всього за добу в країні було госпіталізовано 4 877 осіб, що близько до рекордних показників.

Увечері в суботу, 20 березня, в Україні пацієнти з коронавірусом або підозрою на нього займають 37 698 койко-місць з 73 489 (51,3% від їх загального числа). Такі дані представило Міністерство охорони здоровʼя України.

У порівнянні з пʼятницею число зайнятих місць зросло на 129 (напередодні їх було 37 569).

Госпіталізували в суботу з підозрою на COVID-19 або з підтвердженим діагнозом 4 877 осіб, що на 344 більше вчорашніх показників (4 533). Виписали ж сьогодні 4 732 пацієнта, тобто на 1 355 більше, ніж напередодні (1 355).

У самих "важких" адміністративних одиницях ситуація йде таким чином:

Закарпатська область — 73,41% заповнених ліжок проти 76,38% напередодні;

Київ — 71,08% (вчора — 75,56%);

Вінницька область — 70,56% (вчора — 71,69%);

Івано-Франківська область — 69,11% (вчора — 75,52%);

Миколаївська область — 66,08% (вчора — 64,21%).

Склад першої пʼятірки за добу не змінився, але відсоток зайнятих ліжок дещо зменшився у всіх "лідируючих" регіонах, крім Миколаївської області. При цьому Івано-Франківська область за відсотком зайнятих ліжок опустилася з третьої на четверту позицію в списку, пропустивши вперед Вінницьку область.

У свою чергу, блогер Євген Істребін, який займається аналізом даних МОЗ, у себе в Facebook написав, що відносно невелике збільшення числа зайнятих місць в лікарнях обумовлюється виключно великою кількістю виписок.

[ + – ] Добові госпіталізації і виписки за 20 березня [ + – ] Регіони з найбільшим зростанням числа зайнятих ліжок за 20 березня

"А госпіталізації продовжують бути на максимумі. Львівська, Дніпропетровська область навіть у пʼятницю, день максимальних виписок, продовжили зростання. З дивного — в Івано-Франківській області госпіталізації скоротилися відразу на 249 койко-місць. А ось в наступні дні попре далі з ще більшою силою крім регіонів де давно ввели червоні зони", — написав Істребін.

[ + – ] Заповнення лікарняних ліжок у Львівській області за 20 березня [ + – ] Заповнення лікарняних ліжок в Дніпропетровській області за 20 березня [ + – ] Заповнення лікарняних ліжок в Івано-Франківській області за 20 березня

Нагадаємо, що за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) і Одеській (1037) областях. Всього по країні виявили 15 292 нових випадків, з яких 797 дітей і 367 медпрацівників. Померло від COVID-19 за минулу добу 260 осіб.

Через погіршення ситуації з коронавірусом з 20 березня Київ закрився на локдаун, який триватиме до 9 квітня. Крім того, в Київській області з неділі також посилять карантин через поширення коронавірусной інфекції.

З 19 березня у Львові посилили карантин через велику кількість хворих на коронавірус.

У МОЗ України заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять в "червону" зону. А увечері 19 березня секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що найближчим часом має відбутися нове засідання їх відомства, присвячене питанню коронавірусу і всеукраїнського локдауна.