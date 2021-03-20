Кабмин пересмотрит работу общественного транспорта во время локдауна

Транспорт могут полностью остановить в Киеве, Одессе, Житомире, Черновцах, Ивано-Франковске и других городах, которые входят в "красную" зону.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-эпидемической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла такое решение во время заседания 20 марта. Подробности передает пресс-служба Кабинета министров.

Комиссия поручила Мининфраструктуры, Минздраву и другим органам власти пересмотреть правила работы общественного транспорта в областях и городах, которые попали в "красную" карантинную зону. В настоящее время Кабмин запрещает в таких регионах любые перевозки пассажиров, как регулярные, так и нерегулярные, исключение составляют только транзитные рейсы без посадок и высадок.

Запрет пока не распространяются на личные автомобили, но для них действуют такие ограничения:

не более 5 человек в салоне вместе с водителем, без учета детей;

водители служебных и арендованных авто должны сообщить о своем маршруте Национальной полиции.

Специальный железнодорожный транспорт также может перемещаться по "красной" зоне по согласованию с с Минздравом и Мининфраструктуры (для внутренних перевозок) и с областными администрациями (для пригородных маршрутов).

По решению Комиссии по ТЭБ и ЧС с 23 марта в "красную" зону перейдут Киев и Одесса. При этом в столице жесткие ограничения начали действовать с 20 марта. Сейчас "красный" уровень опасности объявлен в четырех областях: Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что работу общественного транспорта в Киеве могут запретить после перехода в "красную" зону карантина. В то же время пресс-секретарь столичного мэра Оксана Зиновьева рассказала, что городские власти пока не собираются останавливать движение, несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусной инфекцией.

Сам глава Киева Виталий Кличко ранее предположил, что в столичном метро могут ввести дополнительные ограничения, например, поочередно пропускать людей на станции и закрывать часть дверей в вечернее или утреннее время. По его мнению, такие меры помогут избежать столпотворений.