В Киеве из-за попадания в "красную зону" могут остановить общественный транспорт, – Верещук

Остановку транспорта в столице обсудят на сегодняшнем заседании СНБО.

Из-за попадания Киева в "красную зону" карантина движение общественного транспорта в столице могут остановить.

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, пишут "Вести" в своем Telegram-канале.

Она допустила обсуждение данного вопроса на сегодняшнем заседании СНБО.

"Это будет означать полный локдаун. Многие люди могут лишиться средств к существованию, поэтому, такие вопросы нужно обдумывать очень внимательно и я надеюсь, что на заседании СНБО этот вопрос поднимут", – рассказала Верещук.

В свою очередь пресс-секретарь Киевского городского головы Оксана Зиновьева сообщила, что в Киеве пока не отменяют работу общественного транспорта, несмотря на перевод столицы в "красную зону", пишет Укринформ.

"Пока все без изменений. Как будут – сообщим", — отметила она.

Отметим, Минздрав обновил список зон карантина в Украине. Киев попал в "красную" зону.

Ранее стало известно, что с 20 марта Киев закроют на локдаун, который продлится три недели — до 9 апреля. Кроме того, в Киевской области вскоре тоже могут усилить карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

Сегодня, 19 марта, на очередном заседании СНБО рассмотрят ситуацию с пандемией коронавируса, а также целесообразность введения локдауна.