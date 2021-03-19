У Києві через потрапляння до "червоної зони" можуть зупинити громадський транспорт, — Верещук

Зупинку транспорту в столиці обговорять на сьогоднішньому засіданні РНБО.

Через потрапляння Києва до "червоної зони" карантину рух громадського транспорту в столиці можуть зупинити.

Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук, пишуть "Вести" в своєму Telegram-каналі.

Вона допустила обговорення цього питання на сьогоднішньому засіданні РНБО.

"Це означатиме повний локдаун. Багато людей можуть залишитися без засобів існування, тому, такі питання потрібно обмірковувати дуже уважно і я сподіваюся, що на засіданні РНБО це питання порушать", — розповіла Верещук.

Зі свого боку, прес-секретарка Київського міського голови Оксана Зінов'єва повідомила, що в Києві поки не скасовують роботу громадського транспорту, незважаючи на переведення столиці до "червоної зони", пише Укрінформ.

"Поки все без змін. Як будуть — повідомимо", — зазначила вона.

Зазначимо, МОЗ оновив список зон карантину в Україні. Київ потрапив до "червоної" зони.

Раніше стало відомо, що з 20 березня Київ закриють на локдаун, який триватиме три тижні — до 9 квітня. Крім того, у Київській області незабаром теж можуть посилити карантин через поширення коронавірусної інфекції.

Сьогодні, 19 березня, на черговому засіданні РНБО розглянуть ситуацію з пандемією коронавірусу, а також доцільність запровадження локдауну.