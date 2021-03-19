Локдаун в Украине: замглавы ОП предупредил об ужесточении карантина в Киевской области

Вместо введения локдауна по всей Украине, власти решили поочередно "закрывать" отдельные регионы.

В Киевской области вскоре могут усилить карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заместитель главы Офиса призеднта Кирилл Тимошенко предупредил в эфире ток-шоу "Право на власть".

Представитель ОП обратил внимание, что ситуация по регионам Украины неодинаковая: в одних больницы переполнены, а в других еще есть свободные места для пациентов с COVID-19. В связи с этим правительство не спешит вводить локдаун сразу по всей стране, однако Киевская область оказалась на пороге вступления в "красную" зону.

"В Киеве сейчас плохо, на Франковщине, Закарпатье, Житомирской, Винницкой — закрыто. Но, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места, 30% занятости коек, зачем закрывать регион? Поэтому мы сейчас закрываем именно регионы. Думаю, Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы", — объяснил Кирилл Тимошенко.

По словам замглавы ОП, сейчас ситуация гораздо опаснее, чем была осенью прошлого года. К примеру, в Ивано-Франковской области три недели назад были заполнены 82% мест и процент не падал, хотя Минздрав регулярно добавлял сотни коек — так много людей поступали в медучреждения с COVID-19. Сейчас центральное руководство сейчас ориентируется на местные власти, ведь им лучше видна ситуация на территории той или иной области.

Ранее стало известно, что с 20 марта Киев закроют на локдаун, который продлится три недели — до 9 апреля. Как заявил мэр Виталий Кличко, в столице закроют кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, запретят массовые мероприятия, заведения общественного питания смогут работать только на "вынос".

Киевские школы сейчас находятся на каникулах, а после них дети будут учиться в дистанционном режиме. Детские сады пока продолжат работать в обычном режиме. Мэр распорядился перевести на "удаленку" все частные предприятия, кроме объектов критической инфраструктуры. Общественный транспорт будет ездить, но с заполненностью не более 50% сидячих мест.