Локдаун в Україні: заступник голови ОП попередив про посилення карантину в Київській області

Замість введення локдауну по всій Україні, влада вирішила по черзі "закривати" окремі регіони.

У Київській області незабаром можуть посилити карантин через поширення коронавірусної інфекції. Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко попередив в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Представник ОП звернув увагу, що ситуація по регіонах України неоднакова: в одних лікарні переповнені, а в інших ще є вільні місця для пацієнтів з COVID-19. У зв'язку з цим уряд не поспішає вводити локдаун відразу по всій країні, однак Київська область опинилася на порозі вступу в "червону" зону.

"У Києві зараз погано, на Франківщині, Закарпатті, у Житомирській та Вінницькій областях — зайнято. Але, наприклад, на Дніпропетровщині або Харківщині є вільні місця, 30% зайнятості ліжок, навіщо закривати регіон? Тому ми зараз закриваємо саме регіони. Думаю, Київська область зараз також буде закриватися, тому що там є проблеми", — пояснив Кирило Тимошенко.

За словами заступника голови ОП, зараз ситуація набагато небезпечніша, ніж була восени минулого року. Наприклад, в Івано-Франківській області три тижні тому були заповнені 82% місць і відсоток не падав, хоча МОЗ регулярно додавав сотні ліжок — так багато людей надходили в медустанови з COVID-19. Зараз центральне керівництво орієнтується на місцеву владу, адже їм краще видно ситуацію на території тієї чи іншої області.

Раніше стало відомо, що з 20 березня Київ закриють на локдаун, який триватиме три тижні — до 9 квітня. Як заявив мер Віталій Кличко, у столиці закриють кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, ТРЦ, крім продуктових магазинів, заборонять масові заходи, заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на "винос".

Київські школи наразі на канікулах, а після них діти вчитимуться в дистанційному режимі. Дитячі садки поки продовжать працювати у звичайному режимі. Мер розпорядився перевести на "дистанційку" всі приватні підприємства, крім об'єктів критичної інфраструктури. Громадський транспорт буде їздити, але із заповненістю не більше 50% сидячих місць.