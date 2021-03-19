Минздрав обновил карантинные зоны: Киев попал в "красную"

С 20 марта в столице усиливаются карантинные меры.

Минздрав обновил список зон карантина в Украине. Киев попал в "красную" зону. Об этом говорится в данных министерства.

Теперь в "красной" зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В "оранжевой" – Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

В "желтой" зоне оказались Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил о усилении карантинных мер в столице с 20 марта. Локдаун продлится до 9 апреля, на этот период вводятся такие ограничения:

закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ, кроме продуктовых магазинов.

запрещено проведение любых массовых мероприятий.

кафе и ресторанам позволено работать исключительно на "вынос".

При этом парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы смогут принимать клиентов по предварительной записи. Детские сады будут работать, как и прежде, а школы перейдут на дистанционное обучение после каникул. Мэр Киева распорядился перевести предприятия на удаленный режим работы, кроме объектов критической инфраструктуры. Киевляне смогут ездить на общественном транспорте, но заполнять разрешили только 50% мест для сидения.