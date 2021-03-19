МОЗ оновив карантинні зони: Київ потрапив у "червону"

З 20 березня в столиці посилюються карантинні заходи.

МОЗ оновив список зон карантину в Україні. Київ потрапив у "червону" зону. Про це йдеться в даних міністерства.

Тепер у "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. У "помаранчевій" — Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Черкаська області.

У "жовтій" зоні опинилися Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Полтавська, Рівненська, Харківська та Чернігівська області.

Раніше мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення карантинних заходів у столиці з 20 березня. Локдаун триватиме до 9 квітня, на цей період вводяться такі обмеження:

закривають кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, ТРЦ, крім продуктових магазинів;

заборонене проведення будь-яких масових заходів;

кафе та ресторанам дозволено працювати виключно на "виніс".

При цьому перукарні, салони краси, спортивні зали зможуть приймати клієнтів за попереднім записом. Дитячі садки працюватимуть, як і раніше, а школи перейдуть на дистанційне навчання після канікул. Мер Києва розпорядився перевести підприємства на віддалений режим роботи, крім об'єктів критичної інфраструктури. Кияни зможуть їздити громадським транспортом, але заповнювати дозволили тільки 50% місць для сидіння.