На заседании СНБО обсудят третью волну COVID-19 и карантин, – нардеп

По словам Юлии Клименко, на СНБО будут обсуждать, какие именно ограничительные меры вводить в Украине.

Сегодня, 19 марта, на очередном заседании СНБО рассмотрят ситуацию с пандемией коронавируса, а также целесообразность введения локдауна.

Об этом заявила нардеп от "Голоса" Юлия Клименко в эфире канала "Украина 24".

"Ходят слухи, если так можно сказать, потому что официально еще не говорили, о том, что будут обсуждать именно опасность третьей волны, что делать с третьей волной коронавируса", – сказала она.

Она напомнила, что во многих украинских областях переполнены больницы, а также разворачиваются мобильные госпитали.

"И не только больницы, извините, уже переполнены и морги", – добавила она.

По словам Клименко, на СНБО будут обсуждать, какие именно ограничительные меры вводить.

"Поэтому вопрос в том, как быть дальше – будет национальный локдаун, или областные, региональные. На данный момент, как я понимаю, решение не принято, и это будет обсуждаться на СНБО", – отметила нардеп.

Отметим, ранее издание "РБК-Украина" со ссылкой на свой источник в Офисе президента сообщило, что 19 марта должно состояться очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Ранее стало известно, что с 20 марта Киев закроют на локдаун, который продлится три недели — до 9 апреля. Кроме того, в Киевской области вскоре тоже могут усилить карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.