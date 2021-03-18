Зеленский собирает новое заседание СНБО 19 марта, - СМИ

По словам одного из нардепов, на предстоящем заседании якобы намерены рассмотреть вопрос прекращения импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Издание "РБК-Украина" со ссылкой на свой источник в Офисе президента сообщило, что 19 марта якобы должно состояться очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Отмечается, что инициатором этого собрания стал сам президент Владимир Зеленский.

По информации источника издания, на грядущем заседании не планируют принимать особо громких и сенсационных решений.

Информацию о том, что 19 марта якобы состоится заседание СНБО подтвердили и источники издания "Страна".

18 марта нардеп от "Евросолидарности" Михаил Бондарь заявил на своей странице в Facebook, что Зеленский требует от премьер-министра Дениса Шмыгаля прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Согласно тексту опубликованного документа, президент собирается вынести этот вопрос на ближайшее заседание СНБО по энергетическим вопросам.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

По итогам заседания СНБО 26 февраля под санкции СНБО попал бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко и еще 8 военнослужащих. Их лишили всех воинских званий и госнаград.

Во время заседания СНБО, которое состоялось 11 марта, согласовали "Стратегию деоккупации Крыма", приняли решение о национализации "Мотор Сичи" и поручили СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Стоит отметить, что среди 236 проголосовавших за ратификацию этого документа оказались, в том числе: Владимир Литвин, Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Андрей Деркач и Олег Царев.