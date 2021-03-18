Зеленський збирає нове засідання РНБО 19 березня, — ЗМІ

За словами одного з нардепів, на майбутньому засіданні нібито мають намір розглянути питання припинення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

Видання "РБК-Україна" з посиланням на своє джерело в Офісі президента повідомило, що 19 березня нібито має відбутися чергове засідання Ради національної безпеки й оборони України (РНБО).

Зазначається, що ініціатором цих зборів став власне президент Володимир Зеленський.

За інформацією джерела видання, на прийдешньому засіданні не планують ухвалювати особливо гучні та сенсаційні рішення.

Інформацію про те, що 19 березня нібито відбудеться засідання РНБО підтвердили й джерела видання "Страна".

18 березня нардеп від "Євросолідарності" Михайло Бондар заявив на своїй сторінці у Facebook, що Зеленський вимагає від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Згідно з текстом опублікованого документа, президент збирається винести це питання на найближче засідання РНБО з енергетичних питань.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

19 лютого РНБО рекомендувала Зеленському ввести санкції ще проти низки компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — власне й Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

За підсумками засідання РНБО 26 лютого за санкції РНБО потрапив колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-глава СБУ Олександр Якименко та ще 8 військовослужбовців. Їх позбавили всіх військових звань і державних нагород.

Під час засідання РНБО, яке відбулося 11 березня, узгодили "Стратегію деокупації Криму", взяли рішення про націоналізацію "Мотор Січі" та доручили СБУ зайнятися вивченням "обставин", через які 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод. Варто зазначити, що серед 236 тих, хто проголосував за ратифікацію цього документа виявилися, зокрема: Володимир Литвин, Рінат Ахметов, Ігор Палиця, Вадим Столар, Віталій Хомутиннік, Микола Злочевський, Андрій Деркач та Олег Царьов.