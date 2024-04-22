"Буча в масштабах України": які плани і слабкі місця є у Кремля, — секретар РНБО

Можливе просування росіян призведе до загибелі десятків тисяч українців. Це розуміють в Україні, тому ресурсів має вистачити, щоб цього не допустити.

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Україна повинна відшукати ресурси, необхідні для недопущення успіхів та перемог ЗС РФ. Якщо росіяни будуть просуватись, вони всю територію країни перетворять на Бучу. Про те, що мотивує Сили оборони і яка слабка сторона є у Москви, секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Литвиненко розповів у інтерв'ю Interfax-Україна.

Литвиненко відповів на питання журналіста, який цікавився, чи вистачить в України "фінансових, людських, матеріальних" ресурсів, щоб здобути перемогу над РФ. На думку секретаря РНБО, ресурсів "повинно вистачити". При цьому Кремль насправді має слабку сторону, яка допоможе здобути перемогу.

Чиновник перелічив два пункти планів РФ, які мотивують українців боротись проти загарбників.

Росіяни перетворять поки що не окуповані населені пункти в руїни, як вони це зробили з Бахмутом, Маріуполем, Авдіївкою чи Роботиним. Тому ворога потрібно зупинити, щоб такого не сталось з Києвом, Запоріжжям та Дніпром. Москва не планує створити оновлений СРСР, натомість планує створити "Бучу в масштабах всієї України". При цьому загинуть десятки тисяч українців і постраждають сотні тисяч. Тому лише перемога дасть країні можливість розвиватись далі і врятувати людей.

"Росіяни планують не "СРСР 2.0", а Бучу в масштабах всієї України. І їхній прихід — це загибель сотень тисяч і страждання мільйонів. Йдеться про фізичне виживання", — наголосив Литвиненко.

Посадовець впевнений, що українці розуміють: неможливо повернутись в країну, якою вона була до 24 лютого 2022 року. Страждання змінили і країну, і громадян, і повернення до старого не буде.

Також Литвиненко пояснив, в чому ж полягає слабкість Росії. З його слів, слабке місце Кремля — це гіперцентралізація. Аргументом є те, що російські силовики не придушували заворушення у регіонах (Башкирія, Татарстан), не спиняли заколотників тодішнього власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Причина зволікання — вони очікували наказу з центру і не ворушились, поки його не було, — зауважив топчиновник РНБО.

Наступ РФ — деталі

Зазначимо, в кінці березня 2024 року росЗМІ повідомили про інформацію, отриману від власних джерел в оточенні президента РФ Володимира Путіна. Анонімні джерела стверджували, що можливою майбутньою ціллю наступу ЗС РФ має стати Харків.

На ці припущення відповів президент України Володимир Зеленський. Посадовець повідомив, що Кремль планує мобілізувати 300 тис. людей. При цьому весною 2024 року дійсно може статись новий наступ росіян.

Військові експерти проаналізували мобілізаційний досвід РФ і повідомили інші дати можливих наступальних дій. Згідно з їхніми оцінками, це може статись наприкінці літа-на початку осені 2024 року. З іншого боку, є певні загрози на фронті: ворог загрожує Покровську та Кураховому, намагаючись окупувати всю територію Донецької області.

Нагадуємо, 22 квітня речник ОСУВ "Хортиця" розповів про нову тактику РФ у Часовому Яру, коли ворог штурмує, але не закріплюється. Тим часом українська артилерія вдарила по штабу ЗС РФ у Бахмуті і поцілила у вісім російських офіцерів.