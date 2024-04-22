"Буча в масштабах Украины": какие планы и слабые места есть у Кремля, — секретарь СНБО

Возможное продвижение россиян приведет к гибели десятков тысяч украинцев. Это понимают в Украине, поэтому ресурсов должно хватить, чтобы этого не допустить.

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Украина должна отыскать ресурсы, необходимые для недопущения успехов и побед ВС РФ. Если россияне будут продвигаться, они всю территорию страны превратят в Бучу. О том, что мотивирует Силы обороны и какая слабая сторона есть у Москвы, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко рассказал в интервью Interfax-Украина.

Литвиненко ответил на вопрос журналиста, который интересовался, хватит ли у Украины "финансовых, человеческих, материальных" ресурсов, чтобы одержать победу над РФ. По мнению секретаря СНБО, ресурсов "должно хватить". При этом Кремль на самом деле имеет слабую сторону, которая поможет одержать победу.

Чиновник перечислил два пункта планов РФ, которые мотивируют украинцев бороться против захватчиков.

Россияне превратят пока не оккупированные населенные пункты в руины, как они это сделали с Бахмутом, Мариуполем, Авдеевкой или Работиным. Поэтому врага нужно остановить, чтобы такого не произошло с Киевом, Запорожьем и Днепром. Москва не планирует создать обновленный СССР, зато планирует создать "Бучу в масштабах всей Украины". При этом погибнут десятки тысяч украинцев и пострадают сотни тысяч. Поэтому только победа даст стране возможность развиваться дальше и спасти людей.

"Россияне планируют не "СССР 2.0", а Бучу в масштабах всей Украины. И их приход — это гибель сотен тысяч и страдания миллионов. Речь идет о физическом выживании", — подчеркнул Литвиненко.

Чиновник уверен, что украинцы понимают: невозможно вернуться в страну, какой она была до 24 февраля 2022 года. Страдания изменили и страну, и граждан, и возвращения к старому не будет.

Также Литвиненко объяснил, в чем же заключается слабость России. По его словам, слабое место Кремля — это гиперцентрализация. Аргументом является то, что российские силовики не подавляли беспорядки в регионах (Башкирия, Татарстан), не останавливали мятежников тогдашнего владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Причина промедления — они ожидали приказа из центра и не шевелились, пока его не было, — отметил топ-чиновник СНБО.

Наступление РФ — детали

Отметим, в конце марта 2024 года росСМИ сообщили об информации, полученной от собственных источников в окружении президента РФ Владимира Путина. Анонимные источники утверждали, что возможной будущей целью наступления ВС РФ должен стать Харьков.

На эти предположения ответил президент Украины Владимир Зеленский. Чиновник сообщил, что Кремль планирует мобилизовать 300 тыс. человек. При этом весной 2024 года действительно может произойти новое наступление россиян.

Военные эксперты проанализировали мобилизационный опыт РФ и сообщили другие даты возможных наступательных действий. Согласно их оценкам, это может произойти в конце лета-начале осени 2024 года. С другой стороны, есть определенные угрозы на фронте: враг угрожает Покровску и Курахово, пытаясь оккупировать всю территорию Донецкой области.

Напоминаем, 22 апреля спикер ОСУВ "Хортица" рассказал о новой тактике РФ в Часовом Яру, когда враг штурмует, но не закрепляется. Тем временем украинская артиллерия ударила по штабу ВС РФ в Бахмуте и попала в восемь российских офицеров.