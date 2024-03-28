Не раньше июля: эксперт рассказал, когда ВС РФ могут пойти в наступление на Харьков (видео)

Резервов ВС РФ не хватит, чтобы начать второе наступление на Харьков. Сперва Кремль проведет новую волну мобилизации, и тогда уже можно ждать новой активизации врага.

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Российская армия пока не имеет достаточных сил, чтобы осуществлять наступательные действия на Харьков или какой-то другой украинский город. Сначала Кремль проведет мобилизацию, подготовит войска, и только потом будет готов к новым атакам. Ориентировочное время наступления ВС РФ — не раньше июля 2024 года. О возможных планах Москвы военный эксперт Михаил Жирохов рассказал в эфире телеканала "Киев24".

Жирохов пояснил, что после того, как Кремль проведет скрытую или открытую мобилизацию, солдат сначала будут обучать. Продолжительность обучения — около двух месяцев. И только после этого появится реальная угроза нового наступления ВС РФ на Харьков.

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"Россиян сейчас сдерживает только нехватка личного состава. [После мобилизации в РФ — ред.] можно будет говорить о каких-то оперативных направлениях, о наступлении на Харьков или какие-то другие украинские города", — заявил эксперт.

Кроме учения, российские военные должны пройти слаживание, добавил Жирохов. Поэтому наступление РФ, вероятно, отложится еще на некоторое время. По его словам, согласно "известным планам", наступление на Харьков может произойти в июле-августе 2024 года.

"Не раньше. У них есть какие-то резервы, но для наступления на такой город, как Харьков, — этого явно недостаточно", — сказал он.

Наступление ВС РФ на Харьков — комментарий Жирохова (см. с 1:00)

Наступление ВС РФ на Харьков

Отметим, в росСМИ появились публикации, в которых рассказывают якобы планы президента РФ наступать на Харьков или Киев. Источники российских журналистов утверждают, что в Кремле оккупацию Харькова считают более реальной "историей", причем Путин уверен, что добьется успеха.

Тем временем военные обозреватель Александр Коваленко объяснил, что для наступления на областной центр Украины нужно собрать 500-тысячное войско. На сегодня таких сил у Москвы нет.

В то же время в течение последних дней, начиная с 22 марта, россияне усилили обстрелы Харькова. Во время массированного удара 22 марта, когда в сторону Украины летела 151 воздушная цель, в городе были разрушены все подстанции и ТЭЦ. Мэр Игорь Терехов объяснил харьковчанам, что произошел блэкаут: коммунальщики пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Напоминаем, 27 марта произошел очередной удар по Харькову. ВС РФ запустили авиабомбы, способные пролететь около 90 км — два снаряда взорвались в центре Шевченковского района. Погиб один человек, почти 20 человек получили ранения. В начале марта глава военной администрации заявил, что начинается эвакуация людей, проживающих в Харьковском и Купянском районах.