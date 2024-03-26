"Такого количества нет": для оккупации Харькова РФ нужно 500-тысячное войско, — эксперт

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что для захвата Авдеевки Россия привлекла около 120 тысяч бойцов. Он убежден, что сформировать ударную группировку для наступления на Харьков незаметно для Украины не получилось бы.

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В росСМИ Meduza со ссылкой на источники в Москве сообщили, что президент РФ Владимир Путин хочет захватить Харьков и планирует новое наступление. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил такую вероятность.

Он отметил, что видит расшатывание информационного пространства относительно угрозы оккупации Харькова уже "который месяц".

"Угроза для Харькова была, есть и будет, пока не закончится война. Но угрозу следует оценивать рационально и здраво, а не панически и безрассудно", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что информация о наступлении на Харьков появилась в российском информационном ресурсе. Коваленко напомнил, что для оккупации Авдеевки площадью 29 квадратных километров ВС РФ привлекли примерно 120 тысяч человек, если не считать компенсацию раненых.

Только в пиковой фазе операции участвовали 80 тысяч оккупантов, имея в резерве еще примерно 15 тысяч. Компенсация погибших бойцов превысила 20 тысяч человек.

Обозреватель убежден, что для наступления на Харьков, окружения города и развязывания городских боев России нужно не менее 500 тысяч бойцов. Кроме того, они должны быть полностью штатно укомплектованы техникой. Резерв должен составлять не менее 100–150 тысяч человек.

"При формировании именно такой ударной группировки можно говорить о нарастающей опасности для Харькова, но вот в том и дело, что такого количества российских оккупационных войск нет даже на временно оккупированных территориях в зоне боевых действий", — заявил Коваленко.

Он добавил, что обеспечить такую группировку в короткие сроки Москва не сможет. Речь идет о длительном процессе, который было бы невозможно скрыть от Украины и избежать "ответной реакции".

Напомним, на сообщение о планах Кремля в отношении Харькова отреагировал руководитель местной ОВА Олег Синегубов. Он напомнил, что враг угрожает оккупацией города не первый год.

Майор ВСУ Максим Жорин рассказал, что ВС РФ четко определили приоритетные для себя направления и не боятся потерь. В частности, военнослужащий предупредил и об угрозе для Харьковской области.