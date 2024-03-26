"Безумные фантазии оккупантов": Синегубов ответил на "прихоти" Путина захватить Харьков

По словам главы Харьковской ОВА, от бессилия перед украинской армией российские войска могут исключительно обстреливать гражданские объекты.

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Три года Украина слышит о том, как президент РФ Владимир Путин хочет взять Харьков, однако оккупантам не удалось даже удержать позиции в населенных пунктах области. От такого бессилия они начали массовый обстрел гражданских объектов и это единственное, что могут сделать россияне. Такое заявление сделал в своем Telegram председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, комментируя слухи, которые распространили российские СМИ о том, что высшее руководство РФ хочет захватить Харьков.

"За 761 день полномасштабной войны россияне не смогли в бою захватить ни один крупный украинский город. В том числе и город Харьков. Победить несокрушимых харьковчан не смогли ни в 2022-м, ни в 2023-м, как и удержать позиции в населенных пунктах области. При этом уже третий год мы слышим о том, как Путин хочет взять Харьков", — написал Синегубов.

Он добавил, что единственное, что могут совершать оккупанты от бессилия на фронте — это уничтожать дома мирных людей.

"Средневековая тактика варваров: то, что не могут взять на поле битвы, — обстреливают ракетами, самолетами и артиллерией. Поэтому безумные фантазии оккупантов сопровождаются ежедневными обстрелами гражданского населения", — подчеркнул Синегубов.

Наконец председатель Харьковской ОВА объяснил, что на подобного рода "заявления" высшего руководства России ежедневно дают ответ на поле боя военнослужащие ВСУ.

Напомним, 26 марта российское издание Meduza обнародовало информацию, по которой президент РФ Владимир Путин якобы планирует осуществить еще одно наступление на Харьков. Глава Кремля уверен, что ВС РФ справятся с оккупацией многомиллионного города, который он называет "русскоязычным". После этого в Москве будут готовы вести какие-то переговоры о мире.

25 марта экс-командир подразделения "Айдар" ВСУ Евгений Дикий рассказал, возможно ли наступление на Харьков и когда ждать объявления мобилизации в РФ.