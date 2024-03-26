"Божевільні фантазії окупантів": Синєгубов відповів на "забаганки" Путіна захопити Харків

За словами голови Харківської ОДА, від безсилля перед українською армією російські війська можуть виключно обстрілювати цивільні об'єкти.

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Три роки Україна чує про те, як президент РФ Володимир Путін хоче взяти Харків, проте окупантам не вдалось навіть втримати позиції в населених пунктах області. Від такого безсилля вони почали масовий обстріл цивільних об'єктів і це єдине, що можуть зробити росіяни. Таку заяву зробив у своєму Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, коментуючи чутки, які поширили російські ЗМІ про те, що вище керівництво РФ хоче захопити Харків.

"За 761 день повномасштабної війни росіяни не змогли в бою захопити жодне велике українське місто. В тому числі й місто Харків. Перемогти незламних харків'ян не змогли ані в 2022-му, ані в 2023-му, як і втримати позиції в населених пунктах області. Водночас уже третій рік ми чуємо про те, як Путін хоче взяти Харків", — написав Синєгубов.

Він додав, що єдине, що можуть вчиняти окупанти від безсилля на фронті — це знищувати будинки мирних людей.

"Середньовічна тактика варварів: те, що не можуть взяти на полі битви, — обстрілюють ракетами, літаками та артилерією. Тому божевільні фантазії окупантів супроводжуються щоденними обстрілами цивільного населення", — наголосив Синєгубов.

Насамкінець голова Харківської ОВА пояснив, що на подібного роду "заяви" вищого керівництва Росії щодня дають відповідь на полі бою військовослужбовці ЗСУ.

Нагадаємо, 26 березня російське видання Meduza оприлюднило інформацію, за якою президент РФ Володимир Путін нібито планує здійснити ще один наступ на Харків. Очільник Кремля впевнений, що ЗС РФ упораються з окупацією багатомільйонного міста, яке він називає "російськомовним". Після цього в Москві будуть готові вести якісь переговори про мир.

25 березня екскомандир підрозділу "Айдар" ЗСУ Євген Дикий розповів, чи можливий наступ на Харків і коли чекати на оголошення мобілізації у РФ.