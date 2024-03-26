"Потерь не боятся": офицер ВСУ Жорин предупредил о главных угрозах со стороны оккупантов

Заместитель командира 3 ОШБр заверил, что РФ готова положить более 50 тысяч бойцов даже ради маленького населенного пункта. Однако есть направление, на котором для врага опасно любое движение Сил обороны.

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ВС РФ четко определили направления, на которые направляют основные усилия. Враг давит, пока не достигает успеха. Откуда стоит ожидать особой угрозы, 26 марта рассказал майор ВСУ и заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим "Мосе" Жорин.

"В РФ давно не боятся никаких потерь — если не хватило 50 тысяч погибшими, они положат больше без проблем. Даже на захват маленького населенного пункта", — подчеркнул он.

Военный отметил, что для достижения своей цели российские оккупанты привлекают "все возможные ресурсы". В то же время ресурсов у врага "достаточно".

На сегодня, по оценке офицера, приоритетным направлением для наступления Россия выбрала восточное. Также захватчикам "критически важно" не допустить движения Сил обороны на юге.

"Даже на востоке они могут позволить себе где-то провалиться, однако на юге любое наше продвижение для них несет большую угрозу. Поэтому они будут пытаться отодвинуть линию фронта, увеличивая сухопутный коридор", — объяснил Жорин.

Кроме того, защитник призвал не забывать об угрозе на границе с РФ. По его словам, речь идет "как минимум" о Харьковской и Сумской областях.

Публикация Максима Жорина от 26 марта Фото: Скриншот

Напомним, руководитель Мукачевской районной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил, что властям известна точная дата вероятного наступления ВС РФ на Сумскую область. По его словам, на местах пытаются "успеть" построить оборонительные сооружения.

В росСМИ со ссылкой на источники в Кремле передали, что президент РФ Владимир Путин не отказался от идеи захватить Харьков. По данным издания, планируется новое наступление российских сил на город.