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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

"Впервые с 2022 года": ВС РФ атаковали жилой район Харькова авиабомбами (фото)

Харьков, обстрел, атака, Игорь Терехов, авиабомба, война РФ против Украины
Фото: Facebook | Россияне впервые за два года атаковали Харьков авиабомбами

По словам руководителя Следственного управления полиции региона Сергея Болвинова, под ударами оказался Шевченковский район города. Первое попадание было по школе, а второе — посреди жилых домов. Количество пострадавших выросло до 16 человек.

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Российские оккупанты в очередной раз посреди дня атаковали Харьков. В результате двух взрывов погиб один человек, а еще более десяти — получили ранения. Фокус собрал все, что известно о вражеском терроре.

По данным мэра города Игоря Терехова, противник нанес удар по жилому микрорайону Харькова. В результате были повреждены пятиэтажные дома, в которых жили люди. Пострадал и институт неотложной хирургии.

"Обход квартир в пострадавших домах продолжается. Ищем тех, кто нуждается в помощи", — написал Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Один человек в результате вражеского обстрела погиб, а еще 16 получили ранения — среди них как минимум четыре ребенка.

Харьков, обстрел, атака, Игорь Терехов, авиабомба, война РФ против Украины Fullscreen
Россияне впервые за два года атаковали Харьков авиабомбами
Фото: Скриншот

Корреспондент "Суспільне Харків" поделился, что попадание было зафиксировано также на детской площадке между двумя многоэтажными домами. Взрывной волной оборвало фасады и балконы как минимум в двух зданиях. А тело погибшего лежало рядом с одним из подъездов.

Руководитель Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, чем именно могли ударить оккупанты по городу.

Харьков, обстрел, атака, Игорь Терехов, авиабомба, война РФ против Украины Fullscreen
Россияне впервые за два года атаковали Харьков авиабомбами
Фото: Facebook

"По Харькову ударили авиабомбами — впервые с 2022-го года. Под ударом Шевченковский район. По проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250. Есть два прилета — первое попадание по общеобразовательной школе, второе прямо посреди жилых домов", — написал Сергей Болвинов.

Отдельно было отмечено, что противник не применял авиацию для ударов по жилым кварталам Харькова уже два года. Соответственно, террор может продолжаться, поэтому гражданам необходимо более ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги и спускаться в укрытия.

Напомним, 27 марта сообщалось, что россияне атаковали Николаев баллистической ракетой, в результате чего в городе прозвучали мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали о вероятности применения врагом баллистического вооружения с восточного направления. В мэрии и ОВА подтвердили прилет.