РФ нанесла два удара по Харькову, есть жертвы: в Воздушных силах сообщали о пусках КАБ

По словам мера города Игоря Терехова, в результате обстрела есть пострадавшие и погибшие. Оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району.

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В среду, 27 марта, российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Предположительно, для удара были использованы корректируемые авиационные бомбы (КАБ). Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

Незадолго до взрывов в ВС написали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой и Харьковской областях.

Пост ВС

После в городе были слышны взрывы. Мер города Игорь Терехов сообщил о погибших.

"Удар по жилому микрорайону Харькова в многоквартирных домах. Есть погибшие и раненые. Это очередной акт кровавого террора против украинцев", — написал он.

Также ситуацию прокомментировал и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. Тип вооружения устанавливается. Предварительно есть пострадавшие. Повреждена гражданская жилищная инфраструктура. Данные обновляются, службы осматривают места попадания", — пишет Синегубов.

Официально обстрел КАБами пока не подтвержден.

В местных каналах также публикуют фото после обстрела.

Обстрел Харькова

Напомним, что 26 марта в Харькове прозвучал взрыв. Он прогремел до объявления воздушной тревоги в регионе.

А 26 марта ночью российкие войска обстреляли Харьков и область. В регионе украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере восемь российских беспилотников.