"Выключения" городов, окружение Харькова или разгром армии РФ: сценарии эскалация войны к лету

Военная активность России в марте может говорить о подготовке к новому наступлению. Сумская и Харьковская область попали в зону максимального риска — каждый день на регионы падают ракеты и управляемые авиабомбы. Фокус поговорил с военными аналитиками и выяснил, будет ли в Украине "жаркое лето".

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Одна из самых разрушительных атак на энергосистему Украины за все время большой войны произошла 22 марта. Наибольший ущерб понес Харьков, крупнейший город остался без света на несколько дней. Энергетики обещают улучшение ситуации к концу недели, а в области на восстановление электроснабжения могут уйти месяцы.

Также утром 22 марта ракеты прилетели по объектам ДнепроГЭС в Запорожье, но угрозы прорыва плотины не было. Кроме массированных ракетных атак, не прекращаются удары баллистикой по Одессе, Киеву и восточным регионам. Днем 25 марта по центру Киева запустили ракеты "Циркон" из Крыма. Ближе к вечеру этого же дня армия России ударила по Одессе, в городе слышали несколько взрывов.

Сумскую область с начала марта постоянно обстреливают артиллерией и планирующими бомбами. Представители украинской власти уже озвучивают вероятность нового масштабного наступления ВС РФ на одном из направлений. Глава Мукачевской районной госадминистрации Сергей Гайдай прямо советует готовиться к "худшему" — попытке наступления оккупантов на Сумщину.

"Россия в состоянии войны": усилятся ли боевые действия к началу июня

В Кремле уже признали, что российское вторжение в Украину переросло из "специальной военной операции" в настоящую войну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этому способствовало якобы вмешательство Запада.

"Как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. Каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", — сказал он.

Москва, по его словам, не допустит существования государства, которое собирается вернуть все оккупированные территории, включая аннексированный Крым.

Российские политические элиты уверены в намерении Путина продолжать войну. Близкие к Кремлю собеседники издания "Медуза" говорят, что глава РФ "почувствовал слабость Украины и готов идти хоть до Киева" даже ценой дополнительной мобилизации.

Другие источники предполагают, что у Москвы "более реалистичные цели": оккупация Харькова и постепенное окончание войны. Но четких данных о принятии решения по масштабному наступлению на город еще нет.

В СМИ также звучала версия об отправке 300 тысяч россиян для нового наступления на Украину. Главное управление разведки Минобороны Украины еще в январе этого года сообщало, что на временно оккупированных территориях Украины размещено более 460 тысяч российских солдат. Таким образом, потенциал живой силы врага может приблизиться к 800 тысячам военных.

Чтобы мрачные сценарии не сбылись, а у Киева была удобная переговорная позиция, ВСУ должны нанести явное поражение войскам России, говорит Фокусу военный аналитик Олег Жданов.

"Другой вариант нереален и заключается в смене Путина и его окружения. Россия не уступит и продержит минимум несколько месяцев такой темп наступления, как сейчас", — полагает он.

Раньше второй половины лета россияне не подготовятся к наступлению. Ракетный террор продолжится, его главная цель — уничтожение энергетической сферы и, как следствие, экономики Украины. В Кремле думают, что так можно подтолкнуть Украину к переговорам на российских условиях, уверен Жданов.

Стратегическая оборона и ожидание помощи Запада: на что надеяться ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз призывал союзников предоставить дополнительные системы ПВО и боеприпасы. Ситуацию накаляет неопределенность из-за разногласий в Конгрессе и задержки помощи США на 60 миллиардов долларов.

Украинские военные испытывают дефицит ракет для систем ПВО, но катастрофы пока нет. Кроме США, Германия и другие страны Запада присылают нужные снаряды в пакетах военной помощи. Главное сохранить паритет: наличие ракет к комплексам ПВО должно быть достаточным для уничтожения всех дальнобойных ракет РФ. Но запасы надо пополнять как только настанет пауза в массированных обстрелах, уверены опрошенные Фокусом военные эксперты.

Жданов акцентирует внимание на регулярности помощи Запада. По его мнению, от этого зависит победа Украины и если партнеры не договорятся, придется выбирать далеко не из лучших вариантов: мир в обмен на территории или капитуляция с выполнением всех условий РФ.

Вероятно, весь 2024 год ВСУ пробудут в стратегической обороне из-за промедления поставок западной военной помощи. Украинская армия не даст возможности россиянам захватить новые территории, уверен военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Фортификационные сооружения строятся, но враг применяет авиабомбы. Готовятся новые ФАБ-3000, которые использовали для бомбардировок мариупольского завода "Азовсталь". Сильнее по разрушительной мощи только тактические ядерные заряды", — рассказывает аналитик Фокусу.

Говоря о вероятном масштабном наступлении армии России, Селезнев вспомнил заявленные президентом Владимиром Зеленским сроки — начало лета или конец мая. Сейчас РФ обстреливает всю территорию страны, пытаясь поразить военные и энергетические объекты, чтобы все оборонные предприятия остались без электричества.

"Критическая нехватка ресурсов приведет к тому, что будем отбиваться лопатами, как говорил глава МИД Дмитрий Кулеба. Если поставки вооружений возобновятся в прежних объемах, будет немного легче. Но даже инициатива Чехии закупить 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран пока зависла", — комментирует эксперт.

Сумская и Харьковская области: где могут активизироваться ВС РФ?

Частые обстрелы Сумской области и удары по энергоинфраструктуре Харькова способствует слухам о вероятном российском наступлении. Также нет гарантий, что не повторится заход оккупантов в Киевскую область через Беларусь. Надежда лишь на строящиеся укрепления, минные поля и украинскую военную разведку, которая отслеживает накопление ресурсов РФ для наступления, считает украинский политолог Игорь Рейтерович.

"Сейчас весьма сложно повторить прорыв 24 февраля 2022 года. В начале войны мы не били по российским военным на территории РФ, поэтому они спокойно собирались в лагеря и готовились к вторжению. Теперь ограничения изменились, если им захочется стянуть войска, они превратятся в легкие мишени для ударов ВСУ", — пояснил он Фокусу.

Возможно к лету Россия сосредоточится на оккупации Донецкой области. Если к концу 2024 года в Москве поймут патовость и ухудшение ситуации внутри России, придется идти на переговоры.

"Обстрелы НПЗ, уничтожение кораблей Черноморского флота и других военных объектов на территории РФ может оживить тему переговоров. Но все эти действия зависят от многих факторов, в первую очередь от западной помощи", — добавил Рейтерович.

Напомним, Путин 13 марта заявил о готовности к переговорам по поводу полномасштабной войны в Украине, но "на тех реалиях, которые сложились". Москва готова подписать "честный договор" с прописанными гарантиями от Запада.

Директор ЦРУ Уильям Бернс 12 марта предупреждал о "мрачном будущем" для Украины без дополнительной военной помощи США. Значительные позиции в 2024 году могут быть утеряны.