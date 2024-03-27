"Вимкнення" міст, оточення Харкова чи розгром армії РФ: сценарії ескалації війни до літа

Військова активність Росії в березні може свідчити про підготовку до нового наступу. Сумська і Харківська область потрапили в зону максимального ризику — щодня на регіони падають ракети і керовані авіабомби. Фокус поговорив з військовими аналітиками і з'ясував, чи буде в Україні "спекотне літо".

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Одна з найбільш руйнівних атак на енергосистему України за весь час великої війни сталася 22 березня. Найбільших збитків зазнав Харків, найбільше місто залишилося без світла на кілька днів. Енергетики обіцяють поліпшення ситуації до кінця тижня, а в області на відновлення електропостачання можуть піти місяці.

Також вранці 22 березня ракети прилетіли по об'єктах ДніпроГЕС у Запоріжжі, але загрози прориву греблі не було. Крім масованих ракетних атак, не припиняються удари балістикою по Одесі, Києву та східних регіонах. Удень 25 березня по центру Києва запустили ракети "Циркон" із Криму. Ближче до вечора цього ж дня армія Росії вдарила по Одесі, у місті чули кілька вибухів.

Сумську область від початку березня постійно обстрілюють артилерією та плануючими бомбами. Представники української влади вже озвучують імовірність нового масштабного наступу ЗС РФ на одному з напрямків. Голова Мукачівської районної держадміністрації Сергій Гайдай прямо радить готуватися до "найгіршого" — спроби наступу окупантів на Сумщину.

"Росія у стані війни": чи посиляться бойові дії до початку червня

У Кремлі вже визнали, що російське вторгнення в Україну переросло зі "спеціальної військової операції" у справжню війну. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що цьому сприяло нібито втручання Заходу.

"Як тільки там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний. Кожен повинен це розуміти, для своєї внутрішньої мобілізації", — сказав він.

Москва, за його словами, не допустить існування держави, яка збирається повернути всі окуповані території, включно з анексованим Кримом.

Російські політичні еліти впевнені в намірі Путіна продовжувати війну. Близькі до Кремля співрозмовники видання "Медуза" кажуть, що глава РФ "відчув слабкість України і готовий іти хоч до Києва" навіть ціною додаткової мобілізації.

Інші джерела припускають, що у Москви "більш реалістичні цілі": окупація Харкова і поступове закінчення війни. Але чітких даних про ухвалення рішення щодо масштабного наступу на місто ще немає.

У ЗМІ також звучала версія про відправлення 300 тисяч росіян для нового наступу на Україну. Головне управління розвідки Міноборони України ще в січні цього року повідомляло, що на тимчасово окупованих територіях України розміщено понад 460 тисяч російських солдатів. Таким чином, потенціал живої сили ворога може наблизитися до 800 тисяч військових.

Щоб похмурі сценарії не збулися, а в Києва була зручна переговорна позиція, ЗСУ повинні завдати явної поразки військам Росії, каже Фокусу військовий аналітик Олег Жданов.

"Інший варіант нереальний і полягає в зміні Путіна і його оточення. Росія не поступиться і протримає щонайменше кілька місяців такий темп наступу, як зараз", — вважає він.

Раніше другої половини літа росіяни не підготуються до наступу. Ракетний терор продовжиться, його головна мета — знищення енергетичної сфери і, як наслідок, економіки України. У Кремлі думають, що так можна підштовхнути Україну до переговорів на російських умовах, упевнений Жданов.

Стратегічна оборона та очікування допомоги Заходу: на що сподіватися ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський кілька разів закликав союзників надати додаткові системи ППО та боєприпаси. Ситуацію загострює невизначеність через розбіжності в Конгресі та затримку допомоги США на 60 мільярдів доларів.

Українські військові відчувають дефіцит ракет для систем ППО, але катастрофи поки що немає. Крім США, Німеччина та інші країни Заходу надсилають потрібні снаряди в пакетах військової допомоги. Головне зберегти паритет: наявність ракет до комплексів ППО має бути достатньою для знищення всіх далекобійних ракет РФ. Але запаси треба поповнювати щойно настане пауза в масованих обстрілах, впевнені опитані Фокусом військові експерти.

Жданов акцентує увагу на регулярності допомоги Заходу. На його думку, від цього залежить перемога України, і якщо партнери не домовляться, доведеться обирати далеко не з найкращих варіантів: мир в обмін на території або капітуляція з виконанням усіх умов РФ.

Імовірно, весь 2024 рік ЗСУ пробудуть у стратегічній обороні через зволікання з поставками західної військової допомоги. Українська армія не дасть можливості росіянам захопити нові території, упевнений військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Фортифікаційні споруди будуються, але ворог застосовує авіабомби. Готуються нові ФАБ-3000, які використовували для бомбардувань маріупольського заводу "Азовсталь". Сильніші за руйнівною силою тільки тактичні ядерні заряди", — розповідає аналітик Фокусу.

Говорячи про ймовірний масштабний наступ армії Росії, Селезньов пригадав заявлені президентом Володимиром Зеленським терміни — початок літа або кінець травня. Наразі РФ обстрілює всю територію країни, намагаючись вразити військові та енергетичні об'єкти, щоб усі оборонні підприємства залишилися без електрики.

"Критична нестача ресурсів призведе до того, що будемо відбиватися лопатами, як говорив глава МЗС Дмитро Кулеба. Якщо поставки озброєнь відновляться в колишніх обсягах, буде трохи легше. Але навіть ініціатива Чехії закупити 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України у третіх країн поки зависла", — коментує експерт.

Сумська та Харківська області: де можуть активізуватися ЗС РФ?

Часті обстріли Сумської області та удари по енергоінфраструктурі Харкова сприяють чуткам про ймовірний російський наступ. Також немає гарантій, що не повториться захід окупантів у Київську область через Білорусь. Надія лише на укріплення, що будуються, мінні поля та українську військову розвідку, яка відстежує накопичення ресурсів РФ для наступу, вважає український політолог Ігор Рейтерович.

"Зараз дуже складно повторити прорив 24 лютого 2022 року. На початку війни ми не били по російських військових на території РФ, тому вони спокійно збиралися в табори і готувалися до вторгнення. Тепер обмеження змінилися, якщо їм захочеться стягнути війська, вони перетворяться на легкі мішені для ударів ЗСУ", — пояснив він Фокусу.

Можливо, до літа Росія зосередиться на окупації Донецької області. Якщо до кінця 2024 року в Москві зрозуміють патовість і погіршення ситуації всередині Росії, доведеться йти на переговори.

"Обстріли НПЗ, знищення кораблів Чорноморського флоту та інших військових об'єктів на території РФ може оживити тему переговорів. Але всі ці дії залежать від багатьох чинників, насамперед від західної допомоги", — додав Рейтерович.

Нагадаємо, Путін 13 березня заявив про готовність до переговорів щодо повномасштабної війни в Україні, але "на тих реаліях, які склалися". Москва готова підписати "чесний договір" із прописаними гарантіями від Заходу.

Директор ЦРУ Вільям Бернс 12 березня попереджав про "похмуре майбутнє" для України без додаткової військової допомоги США. Значні позиції у 2024 році можуть бути втрачені.