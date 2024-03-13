"Забаганки після психотропів": Путін готовий до переговорів з Україною, але є нюанс

Президент РФ запевнив, що виступає за мирне вирішення "усіх суперечок". Однак він пояснив, що "нікому не вірить", і назвав головну умову для перемовин з Заходом.

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Кремль готовий до переговорів щодо України. Про це заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв’ю Дмитру Кисельову, як передали 13 березня у "РИА Новости".

"Чи готові ми до переговорів? Так, готові, але тільки готові на переговори, не засновані на якихось забаганках після застосування психотропних засобів, а на тих реаліях, які склалися, як у таких випадках кажуть, на землі", — зауважив лідер країни-агресорки.

Як передали у "РБК", Путін готовий підписати "чесний договір" з Заходом, але за однієї умови. В угоді мають бути прописані гарантії, в які у Москві "повірять".

"Не хочеться цього казати, але я нікому не вірю. Але нам потрібні гарантії. І гарантії мають бути прописані, повинні бути такими, які нас влаштували, в які ми повіримо", — підкреслив президент РФ.

Він пояснив, що керується фактами та не купиться на "якісь просто порожні посилання".

"Адже розумієте, коли ухвалюєте рішення на такому рівні, ступінь відповідальності за наслідки ухваленого рішення дуже високий. Тому ми нічого не робитимемо, що не відповідає інтересам нашої країни", — заявив Путін.

У Lenta.Ru передали, що, зі слів політика, йдеться про серйозну розмову із забезпеченням безпеки РФ. Він запевнив, що у Росії знають усі "морквини", які нібито "збираються показувати" для переконання розпочати переговори.

"Ми хочемо, повторюю ще раз, вирішувати всі суперечки, і цю суперечку, цей конфлікт мирними засобами. І ми готові до цього", — додав лідер країни-агресорки.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що країна-агресорка готова застосувати ядерну зброю, але дотримується деяких принципів.

Також Путін звинуватив Польщу у наявності "далекосяжних планів" на території України. З його слів, якщо польські війська зайдуть в Україну для охорони, вони вже "ніколи не підуть".