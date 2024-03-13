"Хотелки после психотропов": Путин готов к переговорам с Украиной, но есть нюанс

Президент РФ заверил, что выступает за мирное решение "всех споров". Однако он объяснил, что "никому не верит", и назвал главное условие для переговоров с Западом.

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Кремль готов к переговорам по поводу Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, как передали 13 марта в "РИА Новости".

"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", — отметил лидер страны-агрессора.

Как передали в "РБК", Путин готов подписать "честный договор" с Западом, но при одном условии. В соглашении должны быть прописаны гарантии, в которые в Москве "поверят".

"Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Но нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас устроили, в которые мы поверим", — подчеркнул президент РФ.

Он пояснил, что руководствуется фактами и не купится на "какие-то просто пустые посылы".

"Ведь понимаете, когда принимаете решение на таком уровне, степень ответственности за последствия принятого решения очень высока. Поэтому мы ничего не будем делать, что не отвечает интересам нашей страны", — заявил Путин.

В Lenta.Ru передали, что, по словам политика, речь идет о серьезном разговоре с обеспечением безопасности РФ. Он заверил, что в России знают все "морковки", которые якобы "собираются показывать" для убеждения начать переговоры.

"Мы хотим, повторяю еще раз, решать все споры, и этот спор, этот конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому", — добавил лидер страны-агрессора.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что страна-агрессор готова применить ядерное оружие, но придерживается некоторых принципов.

Также Путин обвинил Польшу в наличии "далеко идущих планов" на территории Украины. По его словам, если польские войска зайдут в Украину для охраны, они уже "никогда не уйдут".