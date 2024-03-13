Вернуть "свои" земли: Путин заявил, что Польша собирается напасть на Украину

Глава Кремля утверждает, что у поляков якобы есть план вернуть себе территории, которые когда-то находились под их контролем.

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Президент России Владимир Путин заявил, что польские власти стремятся помочь Украине, так как у поляков на Украину "свои далеко идущие планы". Об этом он сказал в интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву, передает издание "РИА-Новости".

По мнению российского лидера, жители Польши якобы просто хотят вернуть себе территории, которые когда-то находились под их контролем.

"Если польские войска все же окажутся на территории Украины, например, как говорят в Варшаве, для охраны украинско-белорусской границы, то они уже оттуда никогда не уйдут", — сказал Путин.

Отметим, что в этом же интервью Путин заявил о готовности страны к возможной ядерной конфронтации. В своем выступлении он решил подчеркнуть готовность России к возможной ядерной войне, обращая внимание как на военные, так и на технические аспекты этой подготовки.

Ранее сообщалось, что Варшава подходит к военному присутствию в Украине с предельной осторожностью. По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Севьеры, вариант отправки польских сил на украинскую территорию даже не рассматривается.

Также в СМИ писали, что за последние 10 лет численность польских вооруженных сил выросла вдвое — с 95 000 до 200 000 человек. Главной целью усиления армии является достижении общей численности армии в 300 тысяч человек, что сделает Польшу крупнейшей сухопутной армией НАТО в Европе.