Хотят наступать: Кремль поручил подготовиться к мобилизации 300 тысяч человек, — росСМИ

По словам журналистов, Россия планирует оккупировать Харьков, сильно не разрушая его. Город не хотят превращать во "второй Мариуполь". Для этого его собираются окружить.

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В России собираются в ближайшее время мобилизовать минимум 300 тысяч человек, чтобы отправить на войну в Украину и провести новое наступление. Об этом пишет издание "Верстка" со ссылкой на собственные источники.

По словам российских журналистов, ВС РФ хотят оккупировать Харьков, при этом не разрушая город, чтобы не превратить его во "второй Мариуполь". Для этого они хотят его окружить. В Кремле хотят сделать Харьков "витриной", чтобы показать, будто бы оккупанты умеют воевать "цивилизованно".

Издание пишет, что мобилизация на фронт может начаться в России уже 25 марта. Первыми будут отправлять на войну резервистов, которые пребывают в запасе, но заключили контракт с Министерством обороны РФ о включении в резерв. Таких в РФ около двух миллионов человек.

В материале говорится, что также будут мобилизовать резервистов, которые находятся в запасе Вооруженных сил РФ. К ним относятся уволенные со службы, учившиеся в военных вузах, не прошедшие службу по любым причинам, прошедшие альтернативную гражданскую службу, а также женщины с военной специальностью.

Сообщается, что Кремль хочет отправить на фронт солдат срочной службы, у которых приближается дембель.

"Их будут уламывать всеми способами", — сказал один из источников.

Другой источник рассказал, что поток желающих ехать на войну в Украину россиян иссякает. Именно поэтому Кремль хочет принудительно забирать людей на фронт. Так, поток резко упал еще в октябре 2023 года. В пункты по найму приходят от 20 до 30 человек в день, хотя раньше желающих подписать контракт с Минобороны РФ было в разы больше – от 500 до 600 человек в сутки.

Напомним, в ОП рассказали, изменит ли мобилизация в РФ ситуацию на фронте. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, противник пытается вызвать панические настроения у украинцев, поэтому время от времени и звучат различные запугивающие заявления.