ВСУ могут потерять свои позиции: без помощи от США Украину ждет "мрачное будущее", — ЦРУ

По словам директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса, если Штаты смогут принять отложенный законопроект о дополнительных расходах, Киев сможет вести переговоры с РФ "с позиции большей силы".

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Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс заявил, что без дополнительной военной помощи США Украину может ожидать "мрачное будущее". Об этом сообщает издание Defense One.

По его словам, если Соединенные Штаты смогут принять отложенный на месяцы законопроект о дополнительных расходах, Украина сможет вести переговоры с РФ "с позиции большей силы".

"Наша оценка заключается в том, что при дополнительной помощи Украина сможет удержаться на передовой до 2024 года и в начале 2025 года. И что Украина может продолжать взимать убытки с России. Не только с проникновением и ударами в Крыму, но и против Черноморского флота России, продолжая этот успех, который привел к затоплению 15 российских кораблей в течение последних шести месяцев", — говорит Бернс.

Он добавил, что это может позволить Украине "восстановить наступательную инициативу".

"Без дополнительной помощи, как мне кажется, будущее гораздо мрачнее. Украина, скорее всего, потеряет позиции и, вероятно, значительные позиции в 2024 году", — заявил директор ЦРУ.

Напомним, ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что без дополнительной помощи в 2024-м мир увидит "больше Авдеевок".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину.

Также сообщалось, что в проекте бюджета США предусмотрен 61 миллиард долларов военной помощи для Украины.