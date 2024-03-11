Контрнаступление в 2024-м или новые Авдеевки: в ЦРУ назвали два сценария будущего Украины (видео)

По оценке директора разведведомства Уильяма Бернса, с дополнительной помощью Украина могла бы удержать линию фронта с 2024-го до начала 2025-го. Но есть и не столь радужный прогноз.

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Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, недавно вернувшийся из своей десятой поездки в Украину, на слушаниях с участием глав разведсообществ США в Сенате заявил, что сейчас Украина оказалась на раздорожье, и что будущее Киева без американской военной помощи представляется весьма неприглядным. Заседание транслировалось на сайте Специального комитета Сената США по разведке.

Бернс описал два сценария дальнейшего развития событий — с западной помощью и без нее.

"Мы находимся на важном раздорожье применительно к Украине, европейской безопасности и долгосрочным интересам Соединенных Штатов в мире", — сказал он.

Если пойти по одному пути — с дополнительной поддержкой для Украины — тогда страна сможет добиться стратегического успеха и стратегического поражения для Владимира Путина.

По оценкам США, благодаря дополнительной помощи Украина сможет самостоятельно удержать линию обороны в период с 2024 года — до начала 2025-го. При этом Силы обороны смогут наносить ущерб РФ посредством пронизывающих ударов по Крыму и Черноморскому флоту, продолжая успешную серию из 15 уничтоженных кораблей РФ за последние полгода.

Путин не сможет контролировать выбор Украины

"Другими словами, благодаря дополнительной помощи Украина к концу 2024-го – началу 2025-го будет в положении, когда сможет вернуть контрнаступательную инициативу и вести переговоры с позиции силы", — отметил он.

По словам Бернса, при таком развитии событий Украина добьется результата, когда Путин, пытавшийся поработить страну, не сможет контролировать ее выбор. Украина утвердится как сильная суверенная страна и войдет в западные институции.

Появятся возможности восстановиться от этой ужасающей агрессии, а Россию будут ждать долгосрочные последствия путинского жестокого вторжения.

"Без помощи Запада будет больше Авдеевок"

Но без дополнительной помощи будущее Украины представляется куда мрачнее, считает Бернс.

"Украина будет терять территории и значительные территории в 2024 году", — предупредил он и также привел слова некоего украинского военнослужащего, о том, что бойцы сражались до тех пор, пока могли, но в ходе битвы за Авдеевку закончились боеприпасы, и затем россияне просто продолжали идти.

"И я думаю, без дополнительной помощи в 2024-м мы увидим больше Авдеевок. По моему мнению, это будет большая историческая ошибка Соединенных Штатов <…> Последствия отразятся не только на Украине или европейской безопасности", — сказал он.

Речь Бернса прервал мужчина с лозунгами в поддержку палестинцев: о том, что "Израиль истребляет палестинцев", что "дети умирают от голода". "Не поддерживайте истребление палестинцев, остановите поставки оружия Израилю, не поддерживайте голод детей", — призывал он.

Уильям Бернс — о будущем Украины (с 42:51)

Директор ЦРУ продолжил свой доклад словами о том, что если другие союзники США увидят, что Вашингтон приостанавливает поддержку Украины, это не только посеет сомнения среди союзников и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, но и подогреет амбиции китайского руководства.

"Дело не в том, что украинцам не хватает отваги, им не хватает боеприпасов, а у нас заканчивается время, пока мы может им помочь", — заявил он.

Также, по оценкам ЦРУ, в РФ всерьез не рассматривают возможность мирных переговоров с Украиной и не готовы к компромиссам.

"Если мы хотите серьезных переговоров, вам придется помочь украинцам показать Путину, что он ошибается в своем представлении о том, что время на его стороне", — сказал Бернс.

Напомни, что Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять войска в Украину.

Также сообщалось, что в проекте бюджета США предусмотрен 61 миллиард долларов военной помощи для Украины.