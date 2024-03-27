РФ завдала два удари по Харкову, є жертви: у Повітряних силах повідомляли про пуски КАБ

За словами мера міста Ігоря Терехова, внаслідок обстрілу є постраждалі та загиблі. Окупанти завдали два удари по Шевченківському району.

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У середу, 27 березня, російські окупанти знову обстріляли Харків. Імовірно, для удару було використано кориговані авіаційні бомби (КАБ). Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Незадовго до вибухів у ЗС написали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в Донецькій і Харківській областях.

Пост ПС

Після цього в місті було чути вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про загиблих.

"Удар по житловому мікрорайону Харкова в багатоквартирних будинках. Є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців", — написав він.

Також ситуацію прокоментував і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Тип озброєння встановлюється. Попередньо є постраждалі. Пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру. Дані оновлюються, служби оглядають місця влучання", — пише Синєгубов.

Офіційно обстріл КАБами поки не підтверджено.

У місцевих каналах також публікують фото після обстрілу.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, що 26 березня в Харкові пролунав вибух. Він прогримів до оголошення повітряної тривоги в регіоні.

А 26 березня вночі російські війська обстріляли Харків та область. У регіоні українська протиповітряна оборона знищила щонайменше вісім російських безпілотників.