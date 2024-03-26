ЗС РФ атакували Харків "Шахедами": у місті прогриміли вибухи, перші подробиці

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, сили ППО збили над регіоном щонайменше вісім ворожих безпілотників.

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У ніч на 26 березня Збройні сили Російської Федерації атакували Харків і Харківську область безпілотними літальними апаратами. Про це написав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Чиновник повідомив, що під час атаки зафіксовано одне влучання БПЛА в землю. За його словами, обійшлося без постраждалих.

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"Триває огляд місць влучень ворожих безпілотників у Харкові", — ідеться в повідомленні голови ОВА.

Пізніше Синєгубов додав, що, за попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони збили над Харківською областю щонайменше вісім ворожих БПЛА.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що "приліт" одного з дронів стався біля нежитлової будівлі.

"Попередньо без жертв і постраждалих, тільки вибиті шибки в будові поруч із воронкою від вибуху", — додав міський голова.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ЗС РФ атакували Харківську область дронами "Шахед".

Нагадаємо, у Харківській обласній військовій адміністрації повідомили про те, що на відновлення електропостачання в області після ударів окупантів по інфраструктурі потрібні не тижні, і навіть не місяці.

У пресслужбі ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" зазначили, що процес реконструкції об'єкта триватиме не один рік, оскільки для його відновлення необхідне виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема турбін і генераторів.