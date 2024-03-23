Плюс 300 тысяч оккупантов: ISW объяснил, могут ли ВС РФ окружить Харьков

Военное командование ВС РФ может отправить к южным границам своей страны срочников и "небоеспособных" резервистов, чтобы заменить более опытных военных для наступления, рассказали аналитики Института изучения войны.

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Вооруженные силы Российской Федерации не готовятся к наступлению для окружения Харькова. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 22 марта.

По информации российского издания "Верстка", российское военное командование надеется, что усиленное наращивание сил позволит ВС РФ пойти в наступление и окружить Харьков.

"Такая операция создаст значительные проблемы как для российских сил, ответственных за эти усилия, так и для более широкой российской кампании в Украине", — говорится в сообщении.

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ВС РФ формируют "стратегический резерв" для поддержки массированного наступления в Украине, — ISW

"Верстка" со ссылкой на собственные источники сообщила, что российские срочники и "небоеспособные" резервисты отправятся к южной границе РФ для выполнения вспомогательных функций, или как пограничники, чтобы освободить более опытных военных для атаки на Харьков. В Кремле заявили, что армии нужно дополнительно 300 тысяч человек для начала операции по окружению украинского города, также российские военные надеются оккупировать город, не превращая его во второй Мариуполь.

Аналитики отметили, что эта операция требовала бы "длинных переездов по открытой местности", которых оккупанты не проводили с начала полномасштабного вторжения. Сейчас же враг проводит наступательную операцию вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная, чтобы выйти к реке Оскол. В ISW отметили, что в случае успеха ВС РФ, им все равно было бы трудно дойти до Харьковщины.

ВС РФ выделили небольшое количество сил для защиты границ России, и их было бы недостаточно для операции по окружению Харькова. Зато противник мог бы создать боевую группировку для окружения города, однако за счет подразделений с других участков фронта, которые командование РФ определило приоритетными для себя.

Напомним, 20 марта директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что ВС РФ не имеют мощностей для наступления на новых участках. По его словам, на границе Украины построены мощные фортификации.

22 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что на временно оккупированных территориях может находиться 400-450 тысяч военных РФ. Он отметил, что Украине нужно оружие, чтобы исправить эту ситуацию.